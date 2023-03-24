24 марта
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Жизнь

«Администрация США» обратилась к молодежи Барнаула через объявление на автобусной остановке

Очевидцы прислали в редакцию altapress.ru фотографию странного объявления, размещенного на одной из автобусных остановок города.

Странное объявление.
Странное объявление.
altapress.ru.

Рукописное объявление, обращенное к молодежи, призывает к употреблению запрещенных веществ, алкоголя.

Воззвание подписано от имени «Администрации США».

«Чем больше дебилов родится, тем лучше», — подытоживают авторы.

Ранее психиатр рассказал о «весеннем обострении».

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