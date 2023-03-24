«Администрация США» обратилась к молодежи Барнаула через объявление на автобусной остановке

Рукописное объявление, обращенное к молодежи, призывает к употреблению запрещенных веществ, алкоголя.
Воззвание подписано от имени «Администрации США».
«Чем больше дебилов родится, тем лучше», — подытоживают авторы.
Очевидцы прислали в редакцию altapress.ru фотографию странного объявления, размещенного на одной из автобусных остановок города.
Рукописное объявление, обращенное к молодежи, призывает к употреблению запрещенных веществ, алкоголя.
Воззвание подписано от имени «Администрации США».
«Чем больше дебилов родится, тем лучше», — подытоживают авторы.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter