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Жизнь

Аэропорты и города. Что произошло в Алтайском крае 14 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле официально началось строительство нового терминала аэропорта. Смотрите, каким он будет и что станет со старым.
  • Работодатели Алтайского края — 8 крупных предприятий, — составили свой список самых востребованных профессий.
  • 15 клиник в Алтайском крае подключились к телемедицине. Мы выяснили, по какому «сценарию» проходят дистанционные консультации врачей и насколько популярна эта услуга.
  • Для сотрудников «Жилищной инициативы» в Барнауле спроектировали общежитие, которое почти ничем не уступает обычному ЖК. Это насторожило градсовет.
  • В Бийске сократили количество трамваев, выходящих на линию по вечерам. Чиновники объяснили это нехваткой исправного подвижного состава и дефицитом водителей.
  • 120 лет назад трое алтайских студентов решили отправиться в кругосветку на велосипедах. Без денег. Почитайте, что из этого вышло (много приключений и стран!).

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