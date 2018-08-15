Агния Дитковските и Алексей Чадов воссоединились ради нового шоу

12 недель на берегу океана, 8 разведённых пар и 25 испытаний на экстремальную близость — в новом шоу экс-супругам придётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться ради общей цели. Ведь на кону — 10 миллионов рублей, которые могут достаться самому главному человеку в их жизни — ребёнку.

Агния Дитковските,

ведущая шоу:

— Наш проект — поучительная история, как для меня, так и для тех, кто будет его смотреть. В первую очередь, потому что напоминает нам о главной задаче родителей — научиться договариваться, вместе отдыхать и работать. Например, мы с Алексеем ещё до этого реалити стали союзниками. И всё это ради нашего сына Фёдора.

«Союзники» стали первым реалити-шоу в карьере актрисы, поэтому, готовясь к съёмкам, она обращалась за помощью к коучу. По признанию Агнии, столько сил она ещё не вкладывала ни в один проект: «Оказалось, сниматься на солнце намного сложнее, чем в мороз. Да и жанр „реалити“ предполагает, что ты постоянно находишься в кадре вместе с участниками». На остров актриса приехала вместе с сыном и няней, а позже за ребёнком присматривал её экс-супруг — актёр Алексей Чадов, который прилетел поддержать бывшую жену и рассказать героям шоу о своём опыте.

Алексей Чадов,

со-ведущий шоу:

— На самом деле я очень понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через всё это. У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное — двигаться дальше и продолжать наше общее дело — воспитание сына. Я искренне желаю героям проекта поскорее пройти этот непростой, но очень важный и нужный период, чтобы в итоге прийти к такому же взаимопониманию.

Алексей Чадов , со-ведущий шоу. Фото: архив компании СТС

Каждую неделю героев проекта ожидали изнуряющие испытания, самым сложным из которых было выдержать друг друга. Вместе они прошли конкурсы с поеданием насекомых, неожиданный приезд тёщи и даже испытание «возрастом». Так, в одном из выпусков участников состарили на 40 лет с помощью сложнейшего 5-часового грима. А в конце каждого выпуска пары, проигравшие в конкурсах, номинировались на выбывание, и их судьбу решали остальные участники. И только два самых стойких дуэта в финале сразились за большой денежный приз.

Ксения Бугримова,

руководитель развлекательного направления канала СТС:

— Впервые на ТВ главный приз достанется не тем, кто его выиграл, а тем, ради кого герои прошли все испытания. Кроме того, мы затеяли уникальный эксперимент и специально собрали пары на одном острове, чтобы вдалеке от дома они, наконец-то, смогли разобраться, что же всё-таки было ошибкой — их брак или их развод.

На протяжении всех съёмок пары жили на роскошной вилле с тремя большими спальнями, лаунж-зоной и кухней — под прицелом 14-и камер. Каждый день с героями работала команда из 120-и членов съёмочной группы, включая местных специалистов.

«Союзники» — первая российская адаптация формата Extra Mile израильской компании Studio Glam, на счету которой 23 оригинальных шоу, реализованных на территории 28 стран. Реалити о разведённых парах уже увидели израильские и датские зрители, также проект готовится к запуску в Канаде, Китае, Чили, Испании, Греции и других странах.

Агния Дитковските и Алексей Чадов. Фото: архив компании СТС

«СОЮЗНИКИ» ( 16+)

Самая непредсказуемая премьера сезона! Скоро на СТС!

Производство: Mastiff Russia

Жанр: реалити-шоу

Продюсеры: Дарья Легони Фиалко, Ксения Бугримова, Антон Гореславский, Фатима Гаппоева

Креативный продюсер: Фатима Гаппоева

Шеф-редактор: Дарья Рубанова

Режиссёр-постановщик: Дмитрий Васильев

Оператор-постановщик: Денис Ерышев

Количество выпусков: 12

Хронометраж: 72 минуты