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Жизнь

«Ах!Фест», регата и гроза. Что произошло в Алтайском крае 30 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 30 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

  • Как гости «Ах!Феста» спасались от знойной жары в прудах и объедались белорусской бужениной — вкуснейший фоторепортаж altapress.ru. Кстати, 30 июня проходит второй день гастрофестиваля.

  • В алтайское село Райгород неподалеку от границы с Казахстаном пришла новая беда. Жители рассказали altapress.ru о прорыве водонапорной трубы. Случился он еще зимой. До сих пор проблему не устранили.

  • Утром 30 июня в Барнауле начался ливень. И хотя синоптики его прогнозировали, горожане все равно приятно удивились.

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