«Ах!Фест», регата и гроза. Что произошло в Алтайском крае 30 июня

Как гости «Ах!Феста» спасались от знойной жары в прудах и объедались белорусской бужениной — вкуснейший фоторепортаж altapress.ru. Кстати, 30 июня проходит второй день гастрофестиваля.

В алтайское село Райгород неподалеку от границы с Казахстаном пришла новая беда. Жители рассказали altapress.ru о прорыве водонапорной трубы. Случился он еще зимой. До сих пор проблему не устранили.