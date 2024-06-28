Все еще +37, развязка десятилетия и купальный сезон у енотов. Что произошло в Алтайском крае 28 июня

- Синоптики предупредили, что 37-градусная жара сохранится в Алтайском крае до конца июня. Небольшое понижение температуры ожидается лишь 30 июня: термометры покажут нам +29.
- В Барнауле участились случаи вызовов скорой помощи из-за жары. Всего за три дня медики оказали помощь 24 таким пациентам.
- Строители рассказали и показали, что сейчас происходит на месте будущей трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. А еще уже можно посмотреть, какой она будет.
- На трассе «Катунское — Алтайское» произошла смертельная авария. 19-летний водитель на Subaru legacy b4 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-212140. Погиб 70-летний водитель ВАЗа.
- Проект нашумевшего ЖК на месте Речного вокзала в Барнауле был одобрен градсоветом. Посмотрите, что в нем изменилось и как барнаульцы будут проходить к набережной.
- Животных в Барнаульском зоопарке спасают от жары всеми возможными способами. Среди них — душ из шланга, фруктовый лед, холодный компотик и замороженное мясо. Смотрите фоторепортаж.
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