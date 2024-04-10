Снос кафе «У Григорича», новое дело Шеломенцева, развязка на Змеиногорском. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. На Змеиногорском тракте вовсю идет строительство развязки. Наш корреспондент побывал на месте и заглянул в кафе «У Григорича» . Шашлыками с редакцией не поделился, к сожалению. Другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Шпажки крутятся — шашлыки мутятся. А кафе снесут

Здание придорожного кафе «У Григорича» демонтируют из-за строительства развязки на Змеиногорском тракте.

Кафе разберут не позже первой декады мая — именно в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки. «У Григорича» перенесут в торговую точку неподалеку.

Сдать готовую развязку на Змеиногорском тракте планируют до конца 2024 года.

Кафе «У Григорича» работает на прежнем месте. Дмитрий Лямзин

В отношение бывшего вице-мэра Барнаула завели еще одно уголовное дело

Напомним, вице-мэр Барнаула по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев находится в СИЗО с января, арест ему продлили до 9 июня. Во время заседания 8 апреля стало известно, что в отношении Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело.

Дело завели по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). На процессе судья уточнил, что новое дело было возбуждено 18 марта, их объединили с первым обвинением бывшего чиновника.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев barnaul.org

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