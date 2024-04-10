10 апреля
﻿
Жизнь

Снос кафе «У Григорича», новое дело Шеломенцева, развязка на Змеиногорском. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. На Змеиногорском тракте вовсю идет строительство развязки. Наш корреспондент побывал на месте и заглянул в кафе «У Григорича». Шашлыками с редакцией не поделился, к сожалению. Другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Шпажки крутятся — шашлыки мутятся. А кафе снесут

Здание придорожного кафе «У Григорича» демонтируют из-за строительства развязки на Змеиногорском тракте.

Кафе разберут не позже первой декады мая — именно в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки. «У Григорича» перенесут в торговую точку неподалеку.

Сдать готовую развязку на Змеиногорском тракте планируют до конца 2024 года.

Кафе «У Григорича» работает на прежнем месте.
Кафе «У Григорича» работает на прежнем месте.
Дмитрий Лямзин

В отношение бывшего вице-мэра Барнаула завели еще одно уголовное дело

Напомним, вице-мэр Барнаула по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев находится в СИЗО с января, арест ему продлили до 9 июня. Во время заседания 8 апреля стало известно, что в отношении Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело.

Дело завели по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). На процессе судья уточнил, что новое дело было возбуждено 18 марта, их объединили с первым обвинением бывшего чиновника.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев
Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев
barnaul.org

Что еще почитать?

  • Как учат крутых специалистов в виртуальной стоматологии алтайского медуниверситета — в материале altapress.ru.

  • Насколько сельское хозяйство Алтайского края готово к новому сезону — читайте здесь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость