Снос кафе «У Григорича», новое дело Шеломенцева, развязка на Змеиногорском. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Шпажки крутятся — шашлыки мутятся. А кафе снесут
Здание придорожного кафе «У Григорича» демонтируют из-за строительства развязки на Змеиногорском тракте.
Кафе разберут не позже первой декады мая — именно в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки. «У Григорича» перенесут в торговую точку неподалеку.
Сдать готовую развязку на Змеиногорском тракте планируют до конца 2024 года.
В отношение бывшего вице-мэра Барнаула завели еще одно уголовное дело
Напомним, вице-мэр Барнаула по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев находится в СИЗО с января, арест ему продлили до 9 июня. Во время заседания 8 апреля стало известно, что в отношении Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело.
Дело завели по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). На процессе судья уточнил, что новое дело было возбуждено 18 марта, их объединили с первым обвинением бывшего чиновника.
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