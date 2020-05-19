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Коронавирус

Алтайский оперштаб рассказал о пятом случае смерти пациента с коронавирусом

В Алтайском крае зарегистрирован пятый случай смерти пациента с коронавирусом, сообщает в своем Telegram-канале и во «ВКонтакте» региональный оперштаб. При этом непонятно, официально четвертый это случай или пятый — федеральный оперштаб говорит о четырех.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

«В Алтайском крае зарегистрирован пятый случай смерти пациента с ковидом», — написал оперштаб.

В госпитале Городской больницы N 5 Барнаула скончалась женщина 1952 года рождения, жительница Тюменцевского района.

Пациентку перевели в медучреждение с ухудшением состояния из госпиталя Каменской ЦРБ.

«Вследствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями», — уточняет оперштаб.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Стоит отметить, что федеральный оперштаб говорит о четырех случаях. Четвертый зарегистрирован 19 мая, попал в сводку летальных исходов за минувшие сутки.

Накануне сообщалось о четвертом скончавшемся — 11 мая. Однако по результатам экспертизы выяснилось, что причиной смерти стали хронические заболевания. В связи с этим этот случай, как сообщалось, исключили из официальной статистики. Таким образом, осталось три случая, а сегодня добавился четвертый — по данным федерального оперштаба.

Коронавирус. Алтайский край. Статистика на 19 мая.
Коронавирус. Алтайский край. Статистика на 19 мая.
стопкоронавирус.рф.

Напомним, в ночь на 24 апреля в Алтайском крае зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом — мужчина 1963 года рождения, житель села Логовское.

4 мая стало известно о втором случае — мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска.

5 мая в госпитале барнаульской горбольницы № 5 умерла жительница Барнаула 1946 года рождения — третий случай.

По данным на 19 мая, число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 1000.

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