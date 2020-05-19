Алтайский оперштаб рассказал о пятом случае смерти пациента с коронавирусом

«В Алтайском крае зарегистрирован пятый случай смерти пациента с ковидом», — написал оперштаб.
В госпитале Городской больницы N 5 Барнаула скончалась женщина 1952 года рождения, жительница Тюменцевского района.
Пациентку перевели в медучреждение с ухудшением состояния из госпиталя Каменской ЦРБ.
«Вследствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями», — уточняет оперштаб.
Стоит отметить, что федеральный оперштаб говорит о четырех случаях. Четвертый зарегистрирован 19 мая, попал в сводку летальных исходов за минувшие сутки.
Накануне сообщалось о четвертом скончавшемся — 11 мая. Однако по результатам экспертизы выяснилось, что причиной смерти стали хронические заболевания. В связи с этим этот случай, как сообщалось, исключили из официальной статистики. Таким образом, осталось три случая, а сегодня добавился четвертый — по данным федерального оперштаба.
Напомним, в ночь на 24 апреля в Алтайском крае зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом — мужчина 1963 года рождения, житель села Логовское.
4 мая стало известно о втором случае — мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска.
5 мая в госпитале барнаульской горбольницы № 5 умерла жительница Барнаула 1946 года рождения — третий случай.
По данным на 19 мая, число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 1000.