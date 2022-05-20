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Жизнь

Аномальная жара раскалит Алтайский край на выходных

21 и 22 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +37 градусов, сообщает Алтайский ЦГМС.

Цветение в дендрарии. Весна.
Цветение в дендрарии. Весна.
Анна Зайкова.

Погода в Алтайском крае 21 мая

Температура ночью составит +9… +14 градусов, в предгорьях местами до + 3. Днем ожидается +28… +33 градуса, без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Алтайском крае 22 мая

Ночью синоптики прогнозируют +11… +16 градусов, в предгорьях до +4. Днем потеплеет до +32… +37 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 6−11 м/с, по западу порывы до 18 м/с.

В Барнауле

21 мая в краевом центре ночью ожидается +10… +12 градусов, днем +29… +31. Без осадков.

22 мая в ночь будет +12… +14 градусов, в дневное время +32… +34. Вечером кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 13 м/с.

Напомним, 21 мая жителей края ждет «Ночь музеев». Куда сходить в Барнауле — altapress.ru рассказывал ранее.

А для тех, кому не по душе музейные развлечения, могут посетить городской дендрарий, откуда мы уже принесли свой фоторепортаж.

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