Автозавод, где собирали машины BMW, выделил сотрудникам землю под картошку

В Калининградской области автозавод «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил сотрудникам участки для огородов, сообщает предприятие.

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. BMW X6

Автозавод выделит на безвозмездной основе всем желающим сотрудникам земельные участки для обустройства огородов.

«В связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие, „Автотор“ реализует системные меры для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода. В этих условиях не только последовательно обеспечиваются все льготы и гарантии, предусмотренные для работников в соответствии с коллективными договорами, но и инициируются новые социальные программы», — говорится в сообщении.

Размер участков — по 10 соток (1000 кв. метров). Для работников выделили два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании.

Методом жеребьевки уже распределили 168 участков. Накануне люди уже побывали на территории и осмотрели свои будущие огороды.

«Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства», — добавили в компании.

Напомним, в начале марта BMW Group приостановил поставки на российский рынок и локальное производство автомобилей.