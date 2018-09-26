АЗС «Газпромнефть» в Алтайском крае стали «территорией надежды».

В Барнауле завершились первые этапы волонтерского проекта «Территория надежды». В рамках данного проекта сотрудники сети АЗС «Газпромнефть» оказывают содействие «Лизе Алерт» в проведении поисково-спасательных работ и организации профилактических мероприятий.

На Алтае «Лиза Алерт» 6 лет помогает людям найти пропавших родственников. Только за 2017 год в розыск было объявлено 4430 жителей Алтайского края. Местонахождение 450 человек не установлено до сих пор. В рамках проекта волонтеры АЗС придумали социальный сервис для потерявшихся людей — «Газпромнефть — зона спасения». Человек, попав в сложную ситуацию, потерявшийся ребенок или дезориентированный пожилой человек, может обратиться на любую АЗС компании. Сотрудники автозаправочной станции свяжутся по горячей линии с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», и люди будут находиться под их присмотром до прибытия специалистов служб экстренной помощи. Для того, чтобы данный социальный сервис заработал, все сотрудники сети АЗС Барнаульского отделения прошли каскадное обучение у специалистов-поисковиков, на 40 автозаправочных станциях для персонала напечатаны специальные памятки, где описано пошагово как вести себя в случае обращения потерявшегося человека.

Профилактический классный час. Фото: архив компании «Газпромнефть»

Еще одна часть проекта — проведение волонтерами профилактических классных часов в школах Барнаула по безопасности жизнедеятельности детей в городе, в том числе безопасности дорожного движения. Что делать, если родители вышли из вагона, а ребенок остался в поезде, как вести себя, если родители не успели забрать ребенка из школы, как вести себя, если заблудился, — все эти вопросы были отработаны и в теории, и на практике. Все дети получили светоотражающие элементы.

Андрей Мамаев,

руководитель отряда «Лиза Алерт на Алтае:

Страшно звучит, но ребенку надо донести, что он может просто не вернуться домой. Есть такой стереотип у детей, что взрослый всегда прав, по умолчанию. В случае, когда ребенок становится объектом нападения, необходимо объяснить, что можно, даже необходимо, кричать, кусаться и так далее, что в этом случае взрослый неправ и что тебе за это ничего не будет. Необходимо опять же объяснять, куда обращаться ребенку, если ему нужна помощь. Взять камень, разбить витрину, кричать: «Пожар!». Казалось бы, элементарные вещи, но дети и этого не знают. Как раз это мы объясняем на уроках безопасности.

До конца года в рамках волонтерского проекта «Территория надежды» пройдут совместные поисковые учения волонтеров с «Лизой Алерт».

Профилактический классный час. Фото: архив компании «Газпромнефть»

Антон Крошин,

директор Барнаульского отделения «Газпромнефти-Центра», руководитель волонтерского проекта «Территория надежды»:

Найден, жив! Этих слов ждут во время поисковой операции все: родственники, волонтеры, координаторы поиска, сотрудники полиции. Добровольцы из «Лизы Алерт» вносят неоценимый вклад в дело поиска пропавших, причем делают это бесплатно, на общественных началах. В прошлом году мы помогали отряду топливом, но уже тогда родилась идея личного непосредственного участия в работе поисковиков. Так и был придуман проект, где мы постарались не просто предложить помощь, но и оказать информационную поддержку, привлечь большее количество людей к данной проблеме, подключились к образовательному процессу. Я надеюсь, что и наша помощь в их нелегком деле принесет ощутимую пользу.

Справка

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился в Москве 14 октября 2010 года. Этот день стал днем рождения отряда добровольцев, названного в честь погибшей девочки, которую искали почти 500 волонтеров — простые люди, откликнувшиеся на крик о помощи и практически самостоятельно организовавшие поиски. Сегодня добровольческий отряд стал всероссийским, его подразделения действуют в 60 регионах страны, в рядах волонтеров — кинологи и следопыты, джипперы и квадроциклисты, воздухоплаватели и водолазы и просто неравнодушные люди, без специальных и поисковых навыков.