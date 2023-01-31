31 января
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Жизнь

Барнаульские перевозчики рассказали, когда и почему готовы обновить транспорт

Перевозчики общественного транспорта заявили, что при условии заключения контракта сроком на 7−10 лет они готовы обновлять транспорт, сообщает мэрия Барнаула.

Автобус 118э.
Автобус 118э.
barnaul.org

Вопрос о внедрении долгосрочных контрактов обсудили в администрации города.

Власти города считают, что пассажироперевозящим организациям необходимо обеспечить долгосрочное планирование. В первую очередь, по обновлению автобусов. Для этого будут привлекать дополнительные заемные средства.

В администрации подчеркивают, что уже разрабатывают соответствующий нормативный правовой акт. Им нужно просчитать финансовую модель и определить возможный объем закупки.

«Важным условием контрактов станет ежегодное обновление подвижного состава», — заявили в ведомстве.

Несколько перевозчиков планируют обновить транспорт в 2023 году.

Ранее стало известно, по какому маршруту пустят 18 новых автобусов, которые администрация Барнаула закупит в 2023 году.

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