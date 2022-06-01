1 июня
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Жизнь

Барнаульские перевозчики жалуются на нехватку водителей

В автопарках Барнаула стоят исправные автобусы и маршрутки, однако в город они не выезжают — не хватает водителей, пишет «Толк».

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
altapress.ru

СМИ сообщают, что в некоторых автопарках простаивают до 20 автобусов, готовые к выпуску на линию.

Технический директор в транспортной компании Виталий Овсянников рассказал, что за последние два года в организации не приняли в штат ни одного молодого сотрудника — не откликаются на вакансии, несмотря на предоставление жилья.

Сейчас в основном работают водители возрастом от 45 лет.

«Но, вероятно, люди просто не хотят работать за те деньги, что предлагает рынок. Мы решили посмотреть, какая зарплата сейчас у водителя автобуса. Объявления есть на многих сайтах и везде примерно одинаковые цифры: от 25 тысяч рублей. Причем за график 2/2 и 10-тичасовой рабочий день. Многие скажут, что это „копейки“. Вдобавок ко всему, водителем тяжело физически и морально», — предположили журналисты.

Недостаток кадров также обсудили в мэрии. Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев сообщил, что вопрос о повышении заработных плат пока только обсуждается.

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