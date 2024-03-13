Барнаульцы смогут поучаствовать в марафоне бесплатных спектаклей

Расписание спектаклей
- 18 марта состоится спектакль по мемуарам и воспоминаниям Михаила Зощенко, Надежды Мандельштам, Марины Цветаевой, Георгия Иванова «От первого лица».
- 19 марта покажут постановку «Дом окнами в поле».
- 20 марта — «Ей-бо, или Долгая дорога домой»: читка инсценировки по рассказу Вячеслава Шишкова «Алые сугробы».
- 22 марта можно будет сходить на литературную программу «Фонтан любви, фонтан живой» по поэме Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
- 23 марта пройдет музыкально-поэтическая композиция «Ах, Питер, Питер!».
Начало спектаклей в 19:00.
Ранее сообщалось, что титулованная театральная студия зовет барнаульцев на бесплатные занятия.
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