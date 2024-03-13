13 марта
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Жизнь

Барнаульцы смогут поучаствовать в марафоне бесплатных спектаклей

В Барнауле бесплатно можно будет посетить пять спектаклей. Марафон пройдет в Алтайской краевой библиотеке имени В. Я. Шишкова, сообщил "Вечерний Барнаул".

Премьерный спектакль Алтайского театра кукол "Сказка"
Премьерный спектакль Алтайского театра кукол "Сказка"
Пресс-служба Алтайского театра кукол "Сказка"

Расписание спектаклей

  • 18 марта состоится спектакль по мемуарам и воспоминаниям Михаила Зощенко, Надежды Мандельштам, Марины Цветаевой, Георгия Иванова «От первого лица».
  • 19 марта покажут постановку «Дом окнами в поле».
  • 20 марта — «Ей-бо, или Долгая дорога домой»: читка инсценировки по рассказу Вячеслава Шишкова «Алые сугробы».
  • 22 марта можно будет сходить на литературную программу «Фонтан любви, фонтан живой» по поэме Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
  • 23 марта пройдет музыкально-поэтическая композиция «Ах, Питер, Питер!».

Начало спектаклей в 19:00.

Ранее сообщалось, что титулованная театральная студия зовет барнаульцев на бесплатные занятия.

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