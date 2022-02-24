24 февраля
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Жизнь

Барнаульцы в один клик смогут пожаловаться на открытые люки

«Росводоканал Барнаул» рассказал о новой опции на официальном сайте компании. Теперь горожане могут пожаловаться на открытый люк в несколько кликов.

Открытый люк.
Открытый люк.
Источник фото: «Росводоканал Барнаул»

На главной странице в правом углу можно заметить красный двигающийся люк с подписью «Увидел открытый люк? Сообщи».

Нажав на него, пользователь переходит на страницу с номером телефона, на который можно позвонить или заполнить предложенную форму. Заявка сразу же поступит в диспетчерскую службу предприятия и на место будет направлена бригада специалистов, пишет пресс-служба городской администрации.

«Сотрудники предприятия регулярно проводят обследование водопроводных и канализационных колодцев, но контролировать сохранность 60 000 люков очень сложно, поэтому компания обращается к барнаульцам с просьбой — сообщать об открытых колодцах», — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что открытый люк может быть опасен для людей, животных и транспорта.

Также «Росводоканал» напомнил, что хищение металлических крышек колодцев с целью последующей сдачи в металлолом чревато наказанием — штрафом, принудительными работами или сроком.

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