7 марта
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Жизнь

Без побочек: против ожирения создана альтернатива синтетическим лекарствам

Группа российских ученых создала препарат для замедления набора веса, пишет Газета.Ru.

Жир на животе. Лишний вес.
Жир на животе. Лишний вес.
CC0

Препарат — на основе женьшеня, диоскореи дельтовидной и якорцев стелющихся.

Ожидается, что фитопрепараты станут эффективной и безопасной альтернативой синтетическим лекарствам против ожирения. Дело в том, что «синтетике» присущи побочные эффекты.

Эффективность препарата исследовали сначала на мышах с ожирением. И выяснилось, что у подопытных грызунов снизился уровень холестерина в крови и глюкозы, а также замедлился набор веса.

Вероятно, предстоит следующий этап испытаний. Уже на людях, страдающих ожирением. Естественно, на добровольной основе.

Ранее эксперт назвал единственный способ, как избавиться от особого типа ожирения. В обиходе «пивным» животом называют особый тип ожирения. Врачи рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска.

Также о простых и эффективных способах избавиться от жира на животе рассказал врач.

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