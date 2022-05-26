Билайн запустил в Барнауле технологию, позволяющую звонить через WiFi.

Оператор билайн запустил технологию VoWiFi (Voice over Wi-Fi*) для клиентов Барнаула и Алтайского края. Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через домашнюю или гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Технология VoWiFi позволяет поддерживать на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но устройство может подключиться с помощью Wi-Fi. Эта возможность может пригодиться при нахождении в цокольных, подвальных помещениях, а также на последних этажах высотных зданий. Также технология позволяет тарифицировать голосовые звонки и SMS из любой точки мира по домашнему тарифу в том случае, если клиент имеет доступ и подключение к Wi-Fi на месте.

Ранее в Барнауле билайн запустил технологию VoLTE**, которая позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео — телефон не покидает сеть LTE, что также позволяет экономить ресурс батареи смартфона. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

«Технологии VoLTE и VoWiFi взаимодополняют друг друга, что помогает клиенту оставаться на связи с близкими людьми в различных ситуациях. С технической точки зрения, использование VoLTE даст возможность высвободить частоты, используемые ранее в сетях 2G и 3G под передачу голоса, и перенаправить их для усиления мобильного интернета в сети 4G LTE. Эти решения являются частью нашей стратегии по развитию сети в Алтайском крае, которую мы реализуем уже на протяжении нескольких лет," - комментирует запуск новых технологий Технический директор Восточного региона билайн Денис Шишканов.

Стоит отметить, что качество сервиса VoWiFi зависит от ряда сторонних параметров. Для получения услуги в полном объеме рекомендуется выбрать наиболее стабильного оператора проводного интернета, обеспечить равномерное покрытие Wi-Fi у себя дома, что особенно актуально для частного многоэтажного дома, а также установить роутер с поддержкой частоты 5ГГц, которая поможет избежать нежелательные помехи от соседских роутеров в многоквартирных жилых домах.

Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих данные технологии, можно по ссылке: barnaul.beeline.ru

*голос через Wi-Fi. Услуга предоставляется бесплатно. Действует при техн. возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Качество услуг связи, скорость подключения и др. параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключ. к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 ч. после последней регистрации в сети билайн 4G/3G/2G. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями техн. реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть). Подробнее — на beeline.ru

**голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru