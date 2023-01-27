Бывшего схимонаха Сергия приговорили к 5,5 годам колонии за разжигание ненависти

Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) к 5,5 годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти. Об этом рассказали ТАСС в суде.

Учитывая первый приговор, Николай Романов получил 7 лет лишения свободы.

Его помощник Всеволод Могучев получил 5 лет лишения свободы.

«Суд признал виновными Романова и Могучева по п. „в“ ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы)», — подчеркивают в суде.

Дело возбудили из-за видео с участием Сергия. В его речи — высказывания, возбуждающие ненависть к иудеям и католиком. Ранее Измайловский суд осудил его за призывы к суициду, самоуправство и нарушения права на свободу совести.

Ранее суд признал виновным барнаульца, который избил инвалида возле ТЦ.