Бывшего схимонаха Сергия приговорили к 5,5 годам колонии за разжигание ненависти

Учитывая первый приговор, Николай Романов получил 7 лет лишения свободы.
Его помощник Всеволод Могучев получил 5 лет лишения свободы.
«Суд признал виновными Романова и Могучева по п. „в“ ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы)», — подчеркивают в суде.
Дело возбудили из-за видео с участием Сергия. В его речи — высказывания, возбуждающие ненависть к иудеям и католиком. Ранее Измайловский суд осудил его за призывы к суициду, самоуправство и нарушения права на свободу совести.
Ранее суд признал виновным барнаульца, который избил инвалида возле ТЦ.
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