Андрей Сартаков родился в 1962 году в Новоалтайске. После школы он работал слесарем на Котельном заводе, а в 1985 году с отличием окончил АлтГТУ.

После этого Андрея Александровича направили на «Сибэнергомаш». Там будущий депутат был технологом, трудился в основном и третьем котельном цехах.

В 1986—1988 годах занимал должность секретаря комитета ВЛКСМ п.о. «Сибэнергомаш», в 1986-м вступил в КПСС, а в 1988 году был избран заместителем секретаря парткома «Сибэнергомаш».

Также был директором ООО «Никан», помощником депутата Госдумы нескольких созывов, секретарем Барнаульского городского комитета КПРФ.

В 2012 году избран депутатом Барнаульской городской Думы, с 2018-го — заместитель директора МУП «Энергетик».

Редакция altapress.ru поздравляет Андрея Сартакова с днем рождения! Пусть в жизни будут только радость и счастье, а горести и неудачи обходят вас стороной! Здоровья, веселья и интересной работы!