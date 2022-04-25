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Жизнь

Бывшему депутату АКЗС Андрею Сартакову — 60 лет

Экс-депутат АКЗС Андрей Сартаков отмечает юбилей 25 апреля. Ему исполняется 60 лет.

Андрей Сартаков и Владимир Попов.
Андрей Сартаков и Владимир Попов.
Олег Богданов, altapress.ru

Андрей Сартаков родился в 1962 году в Новоалтайске. После школы он работал слесарем на Котельном заводе, а в 1985 году с отличием окончил АлтГТУ.

После этого Андрея Александровича направили на «Сибэнергомаш». Там будущий депутат был технологом, трудился в основном и третьем котельном цехах.

В 1986—1988 годах занимал должность секретаря комитета ВЛКСМ п.о. «Сибэнергомаш», в 1986-м вступил в КПСС, а в 1988 году был избран заместителем секретаря парткома «Сибэнергомаш».

Также был директором ООО «Никан», помощником депутата Госдумы нескольких созывов, секретарем Барнаульского городского комитета КПРФ.

В 2012 году избран депутатом Барнаульской городской Думы, с 2018-го — заместитель директора МУП «Энергетик».

Редакция altapress.ru поздравляет Андрея Сартакова с днем рождения! Пусть в жизни будут только радость и счастье, а горести и неудачи обходят вас стороной! Здоровья, веселья и интересной работы!

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