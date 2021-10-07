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Жизнь

Бийский таксист мошеннику купил лекарства и оплатил интернет

В Алтайском крае водитель такси поверил мошеннику и лишился денег, сообщает региональное МВД.

Таксист.
Таксист.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

Заказ от мошенника 39-летний таксист из Бийска получил в специальном приложении на смартфоне.

«В комментариях клиент обратился с просьбой: якобы он приболел, поэтому необходимо заехать в аптеку за лекарствами. Мужчина выполнил просьбу, однако на этом пожелания заказчика не ограничились», — рассказали в ведомстве.

Аферист попросил оплатить счет за интернет и пообещал возместить расходы.

Таксист приехал на указанный адрес, но его никто не встретил, отключили и номер, по которому он связывался с клиентом.

После этого бийчанин, потерявший около 2 тыс. рублей, понял, что выполнил просьбы мошенника, и поехал в полицию.

МВД в очередной раз попросило жителей не верить на слово всем незнакомцам по телефону, особенно если это касается ваших денег.

Ранее в Бийске доставщик японской еды оплатил интернет мошеннику, причем возможно тому же аферисту, что и в случае с таксистом.

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