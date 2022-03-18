Бийского боксера, обвиненного в избиении ОМОНовца до смерти, отпустили из СИЗО

Напомним, вечером 21 января в одном из баров Бийска произошла драка между двумя посетителями, один из которых 31 января скончался в больнице.
Подозреваемый — известный в наукограде тренер по боксу. Погибший — бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии.
После инцидента Мамешина заключили под стражу. 17 марта суд изменил меру пресечения.
«Суд принял во внимание наши доводы и изменил меру пресечения на домашний арест», — рассказала изданию адвокат Татьяна Рыжкова.
Боксер назвал драку в баре самообороной. По его словам, оппонент долгое время провоцировал конфликт.
По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Судя по видео с камер наблюдения, погибший сам подошел к спортсмену.
Ранее СМИ сообщили, что умершего после драки в баре «уволили из органов задним числом».