Бийского боксера, обвиненного в избиении ОМОНовца до смерти, отпустили из СИЗО

В Бийске суд изменил меру пресечения тренеру по боксу Павлу Мамешину, которого обвинили в смерти бывшего сотрудника ОМОНа, сообщает « КП-Барнаул ».

Скриншот видео с камеры в баре

Напомним, вечером 21 января в одном из баров Бийска произошла драка между двумя посетителями, один из которых 31 января скончался в больнице.

Подозреваемый — известный в наукограде тренер по боксу. Погибший — бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии.

После инцидента Мамешина заключили под стражу. 17 марта суд изменил меру пресечения.

«Суд принял во внимание наши доводы и изменил меру пресечения на домашний арест», — рассказала изданию адвокат Татьяна Рыжкова.

Боксер назвал драку в баре самообороной. По его словам, оппонент долгое время провоцировал конфликт.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Судя по видео с камер наблюдения, погибший сам подошел к спортсмену.

Ранее СМИ сообщили, что умершего после драки в баре «уволили из органов задним числом».