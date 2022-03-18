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Жизнь

Бийского боксера, обвиненного в избиении ОМОНовца до смерти, отпустили из СИЗО

В Бийске суд изменил меру пресечения тренеру по боксу Павлу Мамешину, которого обвинили в смерти бывшего сотрудника ОМОНа, сообщает «КП-Барнаул».

Потасовка в бийском баре.
Потасовка в бийском баре.
Скриншот видео с камеры в баре

Напомним, вечером 21 января в одном из баров Бийска произошла драка между двумя посетителями, один из которых 31 января скончался в больнице.

Подозреваемый — известный в наукограде тренер по боксу. Погибший — бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии.

После инцидента Мамешина заключили под стражу. 17 марта суд изменил меру пресечения.

«Суд принял во внимание наши доводы и изменил меру пресечения на домашний арест», — рассказала изданию адвокат Татьяна Рыжкова.

Боксер назвал драку в баре самообороной. По его словам, оппонент долгое время провоцировал конфликт.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Судя по видео с камер наблюдения, погибший сам подошел к спортсмену.

Ранее СМИ сообщили, что умершего после драки в баре «уволили из органов задним числом».

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