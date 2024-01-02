Бизнес-конфликт в Барнауле, яичные парадоксы и просьба медиков. Главное за 2 января

День 2 января в Алтайском крае дежурному по сайту показался весьма насыщенным – несмотря на то, что это выходной. Что нас порадовало: о ДТП с пострадавшими в этот день не сообщалось. Что было главным? Выбрали для вас несколько тем, которые, возможно, не стоит пропускать.

В Барнауле предприниматель и владелец здания, расположенного за бывшим кинотеатром «Россия», старается выселить арендатора первого этажа – магазин-дискаунтер «Светофор». Такие вот отношения: сам заключил договор и сам пытается расторгнуть. Борьба идет с переменным успехом.

Журналисты altapress.ru выяснили, что губернатор Алтайского края, переизбранный осенью 2023 года, так и не утвердил кандидатуры руководителей нескольких ведомств. Вопрос: мешает ли отсутствие «начальства» работе? Ответ может показаться далекоидущим.

Посмотрев в соцсетях фото обновленного алтайского курорта Манжерок, мы в очередной раз убедились: лучшая реклама места отдыха – сделать все хорошо и красиво. Тогда отдыхающие сами становятся рекламными агентами, размещая в соцсетях многочисленные фото и довольные отзывы.

Манжерок, 1 января 2024 года. ВК/Олег Редекопп.

Наши корреспонденты проверили, правда ли, что цены на домашние яйца уже ниже, чем на магазинные. Оказалось, доля истины в этом утверждении есть. Тем более, что в некоторых магазинах Барнаула ценник, что называется, зашкаливает.

Еще мы написали новость про снос объекта недвижимости в Барнауле. Одной строительной компании, арендующей участок у «Селфа», придется порушить свой магазинчик – такое решение вынес суд.

Из телеграм-канала краевой станции скорой помощи мы узнали, что медики очень просят здоровых людей не перегружать их вызовами – ведь без помощи могут остаться те, кто реально в ней нуждаются. Что ж, полагаем, надо прислушаться к профессионалам.

Дом с жар-птицами в Томске. Екатерина Жолнерова.

Еще мы рассказали, что в Томск можно съездить на каникулы на поезде – он стал ходить каждый день. Главная достопримечательность этого города – сам город. Здесь, например, можно найти дом с жар-птицами.

А под конец дня мы узнали, что несколько аграрных предпринимателей выставили на продажу свои бизнесы. Цены нас удивили. А вас?

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