Больше 280 тыс. тонн масличного льна произвели в Алтайском крае

По сравнению с 2021 показатель вырос почти на 47 тыс. тонн, уточняют в ведомстве.
Максимальный сбор (17,9 тыс. тонн) получили в Шипуновском районе.
В Мамонтовском районе намолотили 17 тыс. тонн масличного льна, в Алейском районе — 15,6 тыс. тонн.
За прошлый год в Родинском районе получили 13 тыс. тонн маслосемян, а в Панкрушихинском районе — 12,4 тыс. тонн.
Во второй пятерке лидеров оказались следующие районы:
- Тюменцевский (11,8 тыс. тонн),
- Каменский (11,5 тыс. тонн),
- Локтевский (11,4 тыс. тонн),
- Топчихинский (11 тыс. тонн),
- Ребрихинский (9,9 тыс. тонн).
Ранее мощный экспортер привел в порядок элеватор в Алтайском крае.
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