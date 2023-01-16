16 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Больше 280 тыс. тонн масличного льна произвели в Алтайском крае

В Алтайском крае 288 тыс. тонн масличного льна произвели за 2022 год, сообщают на сайте регионального Минсельхоза.

Масличный лен.
Масличный лен.
https://www.pexels.com/ru-ru/

По сравнению с 2021 показатель вырос почти на 47 тыс. тонн, уточняют в ведомстве.

Максимальный сбор (17,9 тыс. тонн) получили в Шипуновском районе.

В Мамонтовском районе намолотили 17 тыс. тонн масличного льна, в Алейском районе — 15,6 тыс. тонн.

За прошлый год в Родинском районе получили 13 тыс. тонн маслосемян, а в Панкрушихинском районе — 12,4 тыс. тонн.

Во второй пятерке лидеров оказались следующие районы:

  • Тюменцевский (11,8 тыс. тонн),
  • Каменский (11,5 тыс. тонн),
  • Локтевский (11,4 тыс. тонн),
  • Топчихинский (11 тыс. тонн),
  • Ребрихинский (9,9 тыс. тонн).

Ранее мощный экспортер привел в порядок элеватор в Алтайском крае.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость