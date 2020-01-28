Борьба с пакетиками. Как в скандально известном «мусорном» городе Алтая выживает экомагазин

В Бийске, который прославился на всю страну своими проблемами с мусором , уже два года работает экомагазин «Развесная лавка». Практически все продукты в нем продаются без упаковки — на развес. Ему приходится конкурировать с такими акулами торговли как «Магнит», «Мария-Ра», «Пятерочка» и формировать у покупателей новые привычки. Корреспондент altapress.ru разбиралась, может ли подобный бизнес стать прибыльным.

Магазин ушел в интернет

Пенсионерам бийский магазин «Развесная лавка» не понравился, рассказал его соучредитель Артем Сочнев. Казалось бы, эти люди родились в СССР и еще должны помнить авоськи, бидоны, сдачу стеклотары, макулатуры и осознавать пользу для природы от такого образа жизни. Однако на деле именно их больше всего возмущает отсутствие пластиковых пакетов.

Целевой аудиторией «Развесной лавки» оказались женщины 25−45 лет с детьми. Они и сейчас чаще всего делают заказы в магазине через соцсети. Торговая точка «Развесной лавки» в центре Бийска проработала чуть больше полутора лет и закрылась в октябре прошлого года. Теперь экологично заказать крупы, сухофрукты и другую продукцию можно только в интернете.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. vk.com/razvesnayalavka

Закрыть оффлайн-магазин предпринимателям пришлось потому, что стало сложно платить за аренду. Количество покупателей уменьшилось. Артем Сочнев считает, что так произошло из-за того, что торговые точки крупных сетей, которые находились неподалеку, стали активно вводить в свой ассортимент эко- и ЗОЖ-продукцию.

«Людям проще взять пачку той же зеленой гречки и не заморачиваться. Тех, кто разделяет ценности концепции „ноль отходов“, не так уж и много», — говорит предприниматель.

Еще одна причина — неудачный выбор места. Казалось, что центр города — правильное решение с точки зрения проходимости. Но здесь же сосредоточены магазины сетей, конкурировать с ними сложно. К тому же, как выяснилось после перехода в интернет, основная масса покупателей «Развесной лавки» живет в одном из спальных районов Бийска.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. vk.com/razvesnayalavka

Как открыли «Развесную лавку»

Идейной вдохновительницей «Развесной лавки» стала Валентина Проходцева, супруга Артема Сочнева. Она увлеклась темой мусора еще в 2013 году. Читала специализированную литературу, начала сортировать бытовые отходы и со временем ей пришла в голову идея открыть магазин в формате zero waste («ноль отходов» — англ.).

Супруги взяли кредит 300 тыс. рублей и в конце января 2018 года их бизнес-проект начал работать. Основатели лавки не скрывают, что поначалу она вызывала у бийчан удивление. Приходилось объяснять ценности экологичного образа жизни. Вопросы возникали и у поставщиков — ведь их просили присылать продукцию в больших мешках, а не фасованную по пачкам.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. Ирина Власова

Артем Сочнев,

совладелец «Развесной лавки»:

Пока фасуешь человеку покупку, объясняешь про раздельный сбор отходов, про то, как правильно сортировать мусор. Рассказывали людям, какой пластик перерабатывается, какой нет. Приучали их к тому, что нужно смотреть не только срок годности продукции, но и маркировку упаковки. Чтобы понять, можно ли ее сдать на переработку. У нас были и памятки на эту тему.

Со временем база лояльных покупателей и заинтересованных поставщиков накопилась, магазин начал работать «в ноль» спустя несколько месяцев. Затем пошла небольшая прибыль — 10 тыс. рублей в месяц при обороте 90 тыс. рублей.

После ухода в интернет «Развесная лавка» продолжает работать в плюс, но прибыль совсем скромная, рассказал Артем Сочнев. Он и его супруга работают по найму, а проектом занимаются, скорее, как хобби.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. Ирина Власова

Как продавать без упаковки

После того, как предприниматели получают мешки с крупами и другой продукцией, они пересыпают ее в специальные большие контейнеры. За их чистотой внимательно следят. Когда магазин работал в оффлайне, покупателям предлагали приходить со своей тарой — мешочками или баночками.

Если же у человека ее не было, то в лавке можно было купить тканевые экомешочки или бумажные мешочки. Предприниматели уверены, что покупать продукцию на вес удобно. Можно взять столько, сколько нужно.

Когда лавку закрыли, Артем Сочнев начал сам по вечерам доставлять заказы, которые приходят из соцсетей. У покупателей есть выбор — пересыпать товар в свою тару или приобрести его в бумажных пакетах от «Развесной лавки». Чаще всего выбирают первый вариант.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. vk.com/razvesnayalavka

Артем Сочнев,

предприниматель:

Радует, что люди не покупают пластик в супермаркете и наши бумажные пакеты. Мне несложно подождать 5−10 минут, пока человек пересыпет заказ. Некоторые берут по 20 позиций в небольшом весе — по полкило. Представляете, сколько бы было пластика, если бы они все это купили в другом месте.

В неделю у «Развесной лавки» бывает 20−25 заказов, средний чек 600−700 рублей. Доставка по городу бесплатная от суммы заказа 500 рублей. Некоторые клиенты делают совместные покупки.

Наиболее популярный товар — цельнозерновая мука (рисовая, кукурузная, нутовая). Из круп — зеленая гречка. Пользуется спросом и натуральная косметика, которую продают в бумажной упаковке. «Если же мы что-то продаем в пластике (например, зубной порошок), на нем обязательно есть маркировка, его можно сдать на переработку», — говорит Артем Сочнев.

Есть заказы и из других городов — чаще всего покупают многоразовые бахилы, восковые салфетки, экомешочки.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. Ирина Власова

Каковы перспективы у экомагазинов

Сейчас бийские предприниматели думают, как дальше развивать магазин. Один из вариантов, которые они рассматривают, арендовать небольшое помещение под склад продукции, ведь сейчас вся она хранится дома.

В России есть примеры успешного развития магазинов подобного формата.

Например, в Петрозаводске (численность населения — 280 тыс. человек, Карелия; в Бийске — 200 тыс. человек) «Магазин без упаковки» скоро откроет уже вторую точку в спальном районе. Его основательница Любовь Соколова рассказала altapress.ru, что интерес к эко-покупкам в городе постоянно растет. В этом она видит заслугу местных экоактивистов. Сейчас ее магазин совершает в среднем 20 продаж в день. Самый популярный товар — зефир и другие десерты.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. vk.com/razvesnayalavka

Важная составляющая любого бизнеса — это маркетинг, в этом на личном опыте убедилась Кристина Шелемеха из Тюмени (численность населения -790 тыс. человек), которая основала магазин без упаковки «Пакета нет». Она пришла к выводу, что сама по себе концепция «ноль отходов» не продает. Поэтому сформулировала другие преимущества для своей торговой точки.

Кристина Шелемеха,

создательница магазина «Пакета нет» ( Тюмень):

Мы привлекаем людей своей экспертностью в теме продуктов для здорового питания. Я много внимания уделяю ведению соцсетей. Там мы рассказываем всю правду о разных продуктах без преувеличений и приукрашиваний. Во многих магазинах с ЗОЖ-тематикой, каждый второй продукт лечит рак, а каждый четвертый псориаз. Но это же неправда. Мы такое не пишем.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. vk.com/razvesnayalavka

Еще одно важное направление — работа с ассортиментом. Цель предпринимательницы — сделать так, чтобы человек мог купить максимум нужных ему вещей в ее магазине. Кроме круп и муки, там продают товары для веганов — овощные сосиски, пельмени (единственное, что продается в упаковке, потому что без нее не обойтись).

В ближайшее время откроется отдел бытовой химии. Там можно будет найти жидкий шампунь на розлив и твердый — от нового производителя. В планах у Кристины — фруктово-овощной отдел.

Кристина Шелемеха,

создательница магазина «Пакета нет» ( Тюмень):

У нас, как и в любом другом бизнесе, есть потолок продаж. Когда его достигаешь, нужно думать, что делать дальше: менять локацию, ассортимент или открывать второй магазин. Локацию мы однажды сменили, когда через полтора года после открытия магазина поняли, что уперлись в потолок. Переехали из спального района в центр. Теперь работаем с ассортиментом. У нас есть база лояльных покупателей, наша задача — увеличивать количество позиций в чеке.

Магазин без упаковки «Развесная лавка» в Бийске. vk.com/razvesnayalavka

Совладелец компании «Алтайвита» (продает травяные чаи через интернет) Данил Широких считает, что позиционирование с точки зрения заботы об экологии интересное и правильное, но для большинства покупателей будет вторичным. Продажа на вес и экологичность — сильно сужают целевую аудиторию, отмечает эксперт.

Данил Широких,

совладелец компании «Алтайвита» ( Барнаул):

Не все знают, какой вес им нужен. Если продукт будет в пачке с рекомендованным весом, это поможет сомневающимся. А для тех, кто точно знает сколько вешать в граммах, это будет преимуществом. Тут можно убить двух зайцев, написав для каждого продукта рекомендуемый вес.

По мнению Данила Широких, в развитии такого бизнеса нет каких-то особенностей. Нужно, как и везде, доносить до целевой аудитории свое предложение, рассказывать про продукт, упоминая особенности продажи, и обеспечивать классный сервис. Тогда все получится.