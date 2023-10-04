5 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Будущий хостел для дальнобойщиков в Барнауле намерены узаконить через суд

Здание располагается по адресу ул. Мамонтова, 208. Рассчитано оно только на водителей транзитного транспорта.

Грузовик.
Грузовик.
Дмитрий Кудрявцев

Так, барнаульский предприниматель Шаир Шукюров потребовал признать за ним право собственности на будущий хостел.

Отмечается, что такое решение вопросов о праве собственного является распространенной практикой.

Полутораэтажное здание предназначено для отдыха дальнобойщиков.

Проект представили на градсовете в конце 2021 года.

Также внутри хотят разместить магазин-склад, а на территории - парковку.

Так как здание находится сразу на двух участках, то для его строительства потребовалось два разрешения.

Ранее сообщалось, что под Барнаулом продают дорожный комплекс для дальнобойщиков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость