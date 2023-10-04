Будущий хостел для дальнобойщиков в Барнауле намерены узаконить через суд

Так, барнаульский предприниматель Шаир Шукюров потребовал признать за ним право собственности на будущий хостел.
Отмечается, что такое решение вопросов о праве собственного является распространенной практикой.
Полутораэтажное здание предназначено для отдыха дальнобойщиков.
Проект представили на градсовете в конце 2021 года.
Также внутри хотят разместить магазин-склад, а на территории - парковку.
Так как здание находится сразу на двух участках, то для его строительства потребовалось два разрешения.
Ранее сообщалось, что под Барнаулом продают дорожный комплекс для дальнобойщиков.