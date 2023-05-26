26 мая
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Жизнь

Чаще заниматься сексом с партнером посоветовала консультант-эксперт

Консультант по вопросам фертильности назвала оптимальную частоту сексуальной активности, пишет Daily Mail.

Секс.
Секс.
СС0.

Все это — для снятия стресса.

Для положительного эмоционального настроя заниматься любовью следует три раза в неделю, указывает Lenta.ru. По этому "графику" человек получит необходимую дозу гормонов счастья — серотонин, дофамин и окситоцин.

Дело в том, что эти гормоны повышают стойкость и выносливость. Именно они необходимы при борьбе со стрессом. И посоветовала в трудные психологические времена не отдаляться от партнера, а чаще заниматься с ним сексом.

Ранее стало известно, что ни в коем разе нельзя делать сразу после секса. Всю романтику отношений может убить обычный телефон - не нужно сразу за него хвататься.

Говорить о каких-то проблемах тоже лучше не стоит. Как и критиковать партнера.

Ненормально набрасываться на еду. Можно ограничиться йогуртом. Или утолить жажду, выпив бокал воды.

Отворачиваться к стенке и сразу уснуть - тоже не рекомендуется. Лучше насладиться объятиями.

И самое главное - не рассказывайте о своих бывших.

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