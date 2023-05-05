Часть дорог перекроют 5 мая в Барнауле из-за подготовки ко Дню Победы

В связи с подготовкой к празднованию 9 мая в Барнауле перекроют несколько участков дорог 5 мая, сообщает мэрия города.

С 10:00 до 12:00 перекроют подъезд к площади в районе сквера Победы (ул. Новосибирская, 16в).

Также для проезда будет закрыт участок по ул. Первомайская — от ул. Мамонтова, 56 до ул. Олимпийская, 30 в селе Власиха с 11:00 до 12:00 дня.

А с 18:00 до 21:00 вечера нельзя будет проехать по нечетной части пр. Ленина - от ул. Молодежная до ул. Димитрова.

В связи с этим изменится и движение общественного транспорта.

Так, маршруты № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70р в сторону речного вокзала пройдут через пр. Ленина - ул. Молодежная — пр. Социалистический — ул. Димитрова — пр. Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении без изменения.

В то же время автобусы № 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 в сторону речного вокзала проедут по пр. Ленина — ул. Молодежная — пр-т Комсомольский — ул. Димитрова — пр. Ленина, далее по маршрутам. В обратном направлении без изменения.

Напоминаем, что в Барнауле изменилась схема движения общественного транспорта на 9 мая.