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Жизнь

Чрезвычайная опасность. Штормпрогноз объявили в Алтайском крае

Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) сохранится в большинстве районов Алтайского края до 23 мая, гласит штормовое предупреждение на сайте Алтайского ЦГМС. В некоторых районах будет высокая пожароопасность (4 класс).

Пожарная машина.
Пожарная машина.
t.me/mchs_altkray

Жителям края запрещено разводить костры, сжигать мусор или траву, готовить пищу на открытом огне, напоминают в ГУ МЧС по региону.

С 27 апреля в крае действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности в это время установлена административная ответственность.

20 мая ожидается усиление ветра до 15 м/с, с порывами до 17−22 м/с.

«В условиях повышенной пожароопасности и ветренной погоды любое возгорание может привести к быстрому распространению и развитию огня. Будьте осторожны! В случае пожара звоните „112“», — просят в экстренном ведомстве.

Ранее altapress.ru писал, какая погода ждет жителей края на выходных, 21−22 мая.

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