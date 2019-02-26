Каким может стать парк «Изумрудный»: 4 идеи барнаульцев

Депутат краевого законодательного собрания Владислав Вакаев высказал идею создания народного парка и стал инициатором встречи, на которую собрались историки, архитекторы, экологи и общественные деятели, чтобы обсудить перспективы сохранения «Изумрудного».
По мнению Вакаева, «Изумрудный» должен стать местом притяжения самых разных социальных групп — мам с детьми, школьников, молодежи, спортсменов, пенсионеров, инвалидов, «собачников», велосипедистов и т.д.
Проект нужно разработать, представить краевым властям и заручиться их поддержкой. В том числе и финансовой. Вакаев видит в парке не столько ландшафтный, сколько социальный проект. Плюс идеи «парка для всех» в том, что ею может заинтересоваться бизнес, а значит, парк получит и финансовую поддержку.
Владислав Вакаев,
депутат АКЗС:
Два крупных застройщика Барнаула, которые реализуют проекты недалеко от парка, могут получить вполне осязаемый экономический выигрыш. Ведь появление рядом с их домами хорошего парка существенно повысит капитализацию объектов.
Депутат имеет в виду компании «Селф» (комплекс «Столичный») и «Строительная перспектива» (комплекс «Две эпохи»). Вакаев думает, в стороне не останется и «Мария-Ра», известная своей поддержкой социально значимых проектов, направленных на укрепление здоровья горожан.
Не все разделяют идею «шумного» парка развлечений с каруселями, вечеринками, шашлычными и пунктами проката. Все-таки до того, как стать парком Меланжевого комбината это было Кресто-Воздвиженское кладбище, и необходимо с уважением отнестись к такому историческому наследию. Более того, современная территория «Изумрудного» тесно связана со всей историей города начиная с XVIII века.
Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук, краевед:
Во-первых, через парк проходил Томско-Московский тракт, главный сухопутный путь, связывающий Барнаул с другими городами. Все золото и серебро из города везли именно по этой дороге. По этому же тракту проезжали все знаменитости, тот же Достоевский.
Дегтярев говорит, что и само Крестовоздвиженское кладбище было уникальным. В этих местах хоронили представителей разных религий — евреев, лютеран, мусульман, что большая редкость вообще для России. В 1918—1919 годах кладбище стало местом массовых расстрелов сторонников советской власти.
В 2012 году около парка при земляных работах выкопали останки десятков человек, погребенных в начале ХХ века. Останки, впрочем, раскапывали здесь еще при советской власти, в 1930-х годах, когда началось строительство стадиона.
«На месте планетария рано или поздно все равно появится православный храм, — говорит Дегтярев. — И вот вокруг него необходимо устроить мемориальную зону. Здесь может быть пешеходная тропа со стендами, рассказывающими об истории не только парка, но и всего Барнаула».
Однако Дегтярев не призывает «ходить здесь на цыпочках». Современные развлечения можно устроить в других частях парка.
Сейчас Данил Дегтярев проводит экскурсии в парке, где рассказывает об истории этого места. К удивлению самого историка, эти встречи очень многочисленные — на первую прогулку пришло около 60 человек, на вторую больше 150, что подчеркивает интерес горожан к сохранению «Изумрудного».
На встрече неравнодушных к судьбе парка, которую организовал Вакаев, высказывалась мысль привнести в «Изумрудный» национальный колорит и сделать его русским народным.
Юрий Красильников,
коммунист, красный блогер:
У нас в Барнауле 93% русских, такой плотности вообще нет больше нигде. Государство пытается поддерживать либо культуру малых коренных народов, либо многообразие. Но ведь русская культура (не российская, а именно русская) весьма многообразна и вполне достаточна для наполнения парка, а то и даже не войдет все в эти пропадающие 36 гектаров.
Красильников говорит, что барская усадьба и ярмарочная площадь с балаганами, деревня староверов и казачий хутор — это все элементы русской культуры, и их можно устроить на территории парка. Мастеров народных промыслов, специалистов по фольклору и просто любителей и хранителей русских традиций в Барнауле достаточно.
Компания «Лидер», бывший арендатор парка, вступила в права весной 2017 года, и тем же летом горожане стали возмущаться исчезновением деревьев в «Изумрудном». Оказалось, что под прикрытием санитарной вырубки в парке под корень спилили около 700 деревьев, многие из которых были вполне здоровыми.
О том, что для рубки выбран не очень удачный момент (период гнездования птиц) говорил барнаульский орнитолог Алексей Эбель. Сейчас он — один из сторонников создания в «Изумрудном» дендропарка.
По его словам, в планах реконструкции у компании «Лидер» говорилось о создании территории алтайской природы, где можно было бы проводить познавательные экскурсии. Но в готовом проекте эта идея так и не отразилась.
Алексей Эбель,
орнитолог:
На территории края есть степные кустарники, сосновые ленточные и приобские боры, березняки Бие-Чумышья, темнохвойная тайга Салаира. Можно все это воссоздать на территории парка и изучать природу и историю края. При таком подходе в ландшафтном проектировании есть смысл.
В парке было много деревьев с дуплами и низких кустарников, где гнездились птицы, здесь проводили орнитологические экскурсии. Можно было увидеть дятлов, дроздов, зябликов, горихвосток, теперь в «Изумрудном» только воробьи и голуби. «Там оставалась одна белка, — говорит Эбель. — И то, по последним данным, куда-то ускакала».
Орнитолог считает, что в парке сейчас надо проводить так называемые «биотехнические мероприятии» — сажать новые деревья, а на сохранившиеся вешать домики для птиц, дуплянки для мелкой живности, кормушки и поилки, чтобы восстановить «население» парка.
Орнитологи устроят наблюдения за парковой живностью в апреле, посмотрят, кто прилетит в «Изумрудных». «Но будет ли кто-нибудь здесь гнездиться — это вопрос», — заключает Алексей Эбель.
Ни одна из этих идей не противоречит остальным. Парк «Изумрудный» достаточно большой, чтобы бесконфликтно вместить самые разные зоны. Общественность пытается найти оптимальный баланс.
Барнаульцы сходятся в одном: больше никаких коммерческих арендаторов. По их мнению, парки должны принадлежать городу, а работать там могут только малые частные предприятия.
Инициаторы предлагают создать автономную некоммерческую организацию, в которую могли бы войти представители экспертного сообщества и активной части горожан.
Этой весной общественники планируют провести в «Изумрудном» серию народных субботников, чтобы очистить территорию и посадить первые деревья и кустарники.