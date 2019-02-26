Каким может стать парк «Изумрудный»: 4 идеи барнаульцев

Общественность Барнаула озаботилась сохранением парка «Изумрудный» после того, как арендатор почти налысо побрил территорию от деревьев. Договор с ним расторгли, а будущее парка пока неопределенно. Сейчас в Барнауле широко обсуждают концепцию «народного парка», и есть четыре идеи, каким может стать «Изумрудный», если его восстановить.

Краткое содержание

1. Развлечения для всех

Депутат краевого законодательного собрания Владислав Вакаев высказал идею создания народного парка и стал инициатором встречи, на которую собрались историки, архитекторы, экологи и общественные деятели, чтобы обсудить перспективы сохранения «Изумрудного».

По мнению Вакаева, «Изумрудный» должен стать местом притяжения самых разных социальных групп — мам с детьми, школьников, молодежи, спортсменов, пенсионеров, инвалидов, «собачников», велосипедистов и т.д.

Проект нужно разработать, представить краевым властям и заручиться их поддержкой. В том числе и финансовой. Вакаев видит в парке не столько ландшафтный, сколько социальный проект. Плюс идеи «парка для всех» в том, что ею может заинтересоваться бизнес, а значит, парк получит и финансовую поддержку.

В парке «Изумрудный» в Барнауле в январе 2019 года. altapress.ru

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Два крупных застройщика Барнаула, которые реализуют проекты недалеко от парка, могут получить вполне осязаемый экономический выигрыш. Ведь появление рядом с их домами хорошего парка существенно повысит капитализацию объектов.

Депутат имеет в виду компании «Селф» (комплекс «Столичный») и «Строительная перспектива» (комплекс «Две эпохи»). Вакаев думает, в стороне не останется и «Мария-Ра», известная своей поддержкой социально значимых проектов, направленных на укрепление здоровья горожан.

2. Мемориальная зона

Не все разделяют идею «шумного» парка развлечений с каруселями, вечеринками, шашлычными и пунктами проката. Все-таки до того, как стать парком Меланжевого комбината это было Кресто-Воздвиженское кладбище, и необходимо с уважением отнестись к такому историческому наследию. Более того, современная территория «Изумрудного» тесно связана со всей историей города начиная с XVIII века.

В парке «Изумрудный» в Барнауле в январе 2019 года. altapress.ru

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук , краевед:

Во-первых, через парк проходил Томско-Московский тракт, главный сухопутный путь, связывающий Барнаул с другими городами. Все золото и серебро из города везли именно по этой дороге. По этому же тракту проезжали все знаменитости, тот же Достоевский.

Дегтярев говорит, что и само Крестовоздвиженское кладбище было уникальным. В этих местах хоронили представителей разных религий — евреев, лютеран, мусульман, что большая редкость вообще для России. В 1918—1919 годах кладбище стало местом массовых расстрелов сторонников советской власти.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

В 2012 году около парка при земляных работах выкопали останки десятков человек, погребенных в начале ХХ века. Останки, впрочем, раскапывали здесь еще при советской власти, в 1930-х годах, когда началось строительство стадиона.

«На месте планетария рано или поздно все равно появится православный храм, — говорит Дегтярев. — И вот вокруг него необходимо устроить мемориальную зону. Здесь может быть пешеходная тропа со стендами, рассказывающими об истории не только парка, но и всего Барнаула».

Однако Дегтярев не призывает «ходить здесь на цыпочках». Современные развлечения можно устроить в других частях парка.

Сейчас Данил Дегтярев проводит экскурсии в парке, где рассказывает об истории этого места. К удивлению самого историка, эти встречи очень многочисленные — на первую прогулку пришло около 60 человек, на вторую больше 150, что подчеркивает интерес горожан к сохранению «Изумрудного».

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

3. Русский народный кластер

На встрече неравнодушных к судьбе парка, которую организовал Вакаев, высказывалась мысль привнести в «Изумрудный» национальный колорит и сделать его русским народным.

Юрий Красильников,

коммунист , красный блогер:

У нас в Барнауле 93% русских, такой плотности вообще нет больше нигде. Государство пытается поддерживать либо культуру малых коренных народов, либо многообразие. Но ведь русская культура (не российская, а именно русская) весьма многообразна и вполне достаточна для наполнения парка, а то и даже не войдет все в эти пропадающие 36 гектаров.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Красильников говорит, что барская усадьба и ярмарочная площадь с балаганами, деревня староверов и казачий хутор — это все элементы русской культуры, и их можно устроить на территории парка. Мастеров народных промыслов, специалистов по фольклору и просто любителей и хранителей русских традиций в Барнауле достаточно.

4. Дендропарк с птицами и белками

Компания «Лидер», бывший арендатор парка, вступила в права весной 2017 года, и тем же летом горожане стали возмущаться исчезновением деревьев в «Изумрудном». Оказалось, что под прикрытием санитарной вырубки в парке под корень спилили около 700 деревьев, многие из которых были вполне здоровыми.

О том, что для рубки выбран не очень удачный момент (период гнездования птиц) говорил барнаульский орнитолог Алексей Эбель. Сейчас он — один из сторонников создания в «Изумрудном» дендропарка.

По его словам, в планах реконструкции у компании «Лидер» говорилось о создании территории алтайской природы, где можно было бы проводить познавательные экскурсии. Но в готовом проекте эта идея так и не отразилась.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Алексей Эбель,

орнитолог:

На территории края есть степные кустарники, сосновые ленточные и приобские боры, березняки Бие-Чумышья, темнохвойная тайга Салаира. Можно все это воссоздать на территории парка и изучать природу и историю края. При таком подходе в ландшафтном проектировании есть смысл.

В парке было много деревьев с дуплами и низких кустарников, где гнездились птицы, здесь проводили орнитологические экскурсии. Можно было увидеть дятлов, дроздов, зябликов, горихвосток, теперь в «Изумрудном» только воробьи и голуби. «Там оставалась одна белка, — говорит Эбель. — И то, по последним данным, куда-то ускакала».

Орнитолог считает, что в парке сейчас надо проводить так называемые «биотехнические мероприятии» — сажать новые деревья, а на сохранившиеся вешать домики для птиц, дуплянки для мелкой живности, кормушки и поилки, чтобы восстановить «население» парка.

Орнитологи устроят наблюдения за парковой живностью в апреле, посмотрят, кто прилетит в «Изумрудных». «Но будет ли кто-нибудь здесь гнездиться — это вопрос», — заключает Алексей Эбель.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Найти баланс

Ни одна из этих идей не противоречит остальным. Парк «Изумрудный» достаточно большой, чтобы бесконфликтно вместить самые разные зоны. Общественность пытается найти оптимальный баланс.

Барнаульцы сходятся в одном: больше никаких коммерческих арендаторов. По их мнению, парки должны принадлежать городу, а работать там могут только малые частные предприятия.

Инициаторы предлагают создать автономную некоммерческую организацию, в которую могли бы войти представители экспертного сообщества и активной части горожан.

Этой весной общественники планируют провести в «Изумрудном» серию народных субботников, чтобы очистить территорию и посадить первые деревья и кустарники.