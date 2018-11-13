Что ждет зрителей на культовом шоу «Ночь пожирателей рекламы» в Барнауле? 18+

От чего страдают миллионы телезрителей во всем мире? Что возникает всегда не вовремя, прерывая любимый сериал на самом интересном месте? Реклама! С ее появлением зрители спешат переключить канал или скорее нажать кнопку Mute на пульте. И только единственный человек — Жан Мари Бурсико , совершенно добровольно поедает весь этот рекламный винегрет из самых разных стран мира. И в море информации он вылавливает золотых рыбок и уникальные жемчужины рекламной индустрии для того, чтобы раз в году собрать эти шедевры воедино и пригласить вас прийти в кинозал. На всю ночь. «Ночь пожирателей рекламы» .

В Барнауле пройдет одно из самых главных событий сферы креативных развлечений «Ночь пожирателей рекламы — 2018» — уникальное шоу рекламных фильмов всех стран из частной коллекции знаменитого Жана Мари Бурсико. 24 ноября кинотеатр «Пионер» соберет под своей сенью тех, кто неравнодушен к настоящему искусству.

Эта Ночь — юбилейная. Уже 25 лет экспонаты коллекции вызывают восхищение у профессионалов и просто поклонников необычной рекламы в России.

Реклама, которая попадает в коллекцию маэстро Бурсико, являет собой не просто удачно снятое коммерческое видео. Это может быть настоящий микро-триллер или микро-блокбастер, или космическая одиссея, или уморительная комедия. Есть в коллекции «Ночи» и захватывающие дух эротические истории, и самые волшебные сказки, и поучительные сюжеты. Отдельных аплодисментов заслуживают тематические видео с детьми или животными.

И помните! Купив билеты на шоу, вы оплачиваете не только места в зрительном зале. «Ночь пожирателей рекламы» — это образовательное, культурное и масштабное мероприятие, в котором не обойдется без музыки, артистов, ярких красок и вкусных напитков.

Безусловно, смотреть рекламные ролики пять часов кряду — это испытание, даже для самых рьяных ценителей. Поэтому программа «Ночи пожирателей рекламы» будет разбита на несколько блоков. А в перерывах зрители смогут отдохнуть и пообщаться.

Елена Бутакова,

маркетолог кинотеатра «Пионер»:

Тема 25-й, юбилейной «Ночи пожирателей рекламы» — «Магия рекламы». Это значит, волшебство нашим гостям гарантировано. Оно будет везде: в оформлении и шоу-программе, в угощениях и подарках. Заранее все секреты раскрыть невозможно, иначе, какое же это будет волшебство?

И, как известно, в магии невозможно обойтись без женщины. Поэтому символом «Ночи пожирателей рекламы — 2018» стала симпатичная и немного зловещая ведьмочка, на столе которой рядом с запылившимися зельями находятся современные гаджеты. А как же без них? На дворе XXI век, и волшебство без планшета немыслимо. Добавить своей личной мистики можно, придя на праздник в образе, но официальный дресс-код вечеринки — свободный.

Вход на мероприятие обойдется от 500 до 1500 рублей.*

Билеты можно приобрести на сайте pioneer-cinema.ru и кассах кинотеатра.

Подробности уточняйте по телефону: 8 (3852) 590−412.

Долгожданный сеанс стартует 24 ноября в 20.00 в кинотеатре «Пионер» по адресу: пр. Ленина 102-в (ТРЦ Пионер), 4-й этаж.

Источник: pioneer-cinema.ru

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