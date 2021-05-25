«Чтоб свинья не съела». Как до революции на Алтае воспитывали детей

На рубеже XIX-XX веков на Алтае детей воспитывали совсем не так, как сейчас или пару десятилетий назад. Воспитание было куда более «спартанским». Безусловную любовь и ласку младенец получал только в колыбели.

Доглядывали , чтоб свинья не съела

Пока младенец был совсем маленьким и нуждался в молоке, мать качала колыбельку одной ногой и пела ему песенки, ласково называя его «крошечкой», «пташечкой», «радостью».

Когда ребенок подрастал, его оставляли дома с бабушкой, дедушкой и детьми постарше (в семьях обычно было много детей всех возрастов). Детьми специально не занимались, а «доглядывали», «чтоб в колодец не упали, чтоб лошадь не убила, чтоб свинья не съела» (а такие случаи бывали).

Обучали молитвам

В семьях старожилов и переселенцев с трех — четырех лет детей обучали молитвам. Через молитвы в детях воспитывали послушание и почитание старших.

Девочек не учили

Девочек родители не пускали учиться: считали, что время впустую незачем проводить, надо нянчить детей, прясть и ткать, пишет cyberleninka.ru.

Русская семья , Сибирь в конце 19-го века www.facebook.com/klimbim

Прутьями черемухи боролись с нечистью

Детей содержали в строгости и повиновении, они не смели ослушаться родителей. Даже взрослые парни не курили и не пили до самой службы. Родители следили, чтобы после вечерок сыновья и дочери поздно домой не приходили и не выпивали. За ослушание наказывали. Непослушного ребенка могли отхлестать черемуховым прутом, который всегда стоял за печью.

Некоторые люди считали, что черемуха —оберег от нечистой силы, а если дети разбаловались, расшумелись, значит, «черт в них вселился» и руководит ими, надо применить черемуховый прут, выгнать «нечисть».

Приучали к труду с детства

К повседневному крестьянскому труду дети привыкали с малых лет. Они учились трудовым навыкам у родителей, старших братьев и сестер, бабушек и дедушек. Из-за того, что работали все члены семье, дети очень легко воспринимали эту норму.

Мальчики в 5−6 лет уже хорошо ездили верхом. В этом возрасте они управляли передней лошадью при вспашке и бороновании тяжелых земель при возке снопов и молотьбе.

Мальчики 12−14 лет помогали взрослым в пахоте, молотьбе и других полевых работах, приучались к строительному делу (в селении обычно каждый хозяин умел поставить сруб и произвести необходимый ремонт в хозяйстве).

Сибирская семья , конец XIX века. kkkm.ru

К 17−18 годам юноша становился полноправным работником в доме.

С шестилетнего возраста девочки приучались к помощи в приготовлении пищи, кормлению младших, к стирке, мытью полов. Они помогали носить воду, дрова, мыть полы и посуду, ухаживали за птицей, пололи в огородах. В 7−8 лет, как и мальчики, управляли передней лошадью при полевых работах.

10-летние девочки доили коров и смотрели за малолетними детьми. Девочек с раннего возраста приучали прясть, а затем ткать.

Не делили на «детское» и «взрослое»

Дети присутствовали при большинстве работ и обрядов, слушали хозяйственные разговоры, сопровождавшие людей во время работ и занимавшие значительную часть досуга семьи.

В итоге многие детские игры имитировали трудовую деятельность взрослых членов семьи. Среди множества детских игр на Южном Алтае бытовали игры в «сурка», в «медведя», в «лисицу», при которых дети имитировали охоту с собаками на диких животных.

Анна Карпова