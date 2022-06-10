10 июня
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Жизнь

Дачникам объяснили, почему нет смысла ставить теплицы на кадастровый учет

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказал РИА «Новости», что дачникам нет смысла ставить теплицы на кадастровый учет и платить за это.

Дачники. Барнаул.
Дачники. Барнаул.
Анна Зайкова.

Хантимиров отметил, что большинство дачных теплиц не являются объектами недвижимости и не требуют регистрации права собственности на них.

«Но эта мера излишняя и только накладывает на дачника финансовые затраты, так как после регистрации права собственности он должен будет платить налог на имущество», — пояснил он.

Именно поэтому, указал юрист, в России теплицы регистрируют не так часто, а в большинстве европейских государств права на такие строения и вовсе не регистрируется.

В Росреестре сообщили, что такую недвижимость стоит регистрировать, несмотря на добровольный порядок действий.

«Только зарегистрированный объект недвижимости можно продать, подарить, заложить или передать по наследству. Также с момента регистрации у собственников появляются инструменты защиты своих имущественных прав, в том числе от действий мошенников», — рассказали в ведомстве.

Хантимиров считает, что такая позиция не имеет логики, поскольку собственником любого построенного на дачном участке объекта может быть только владелец земли, на которой этот объект находится.

Немного иначе обстоят дела с теплицами, которые используют предприниматели. Такие объекты чаще всего являются полноценными строениями на фундаменте и могут подлежать регистрации.

Ранее дачникам дали несколько советов, как подкормить огурцы в теплице для получения хорошего урожая.

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