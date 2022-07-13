Дан прогноз о возвращении Маслякова на пост ведущего КВН

Известный шоумен и музыкант Валдис Пельш, заменяющий главу «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова в качестве ведущего на игре КВН в Екатеринбурге, уверен в том, что руководитель программы вернется на свой прежний пост на сцене, пишет KP.RU.

Пельш назвал Маслякова сильным человеком, который очень любит КВН.

«При первой же возможности придет и скажет: „Ну-ка, шантрапа, брысь с моего места!“ И займет то, что принадлежит ему по праву», — со смехом сказал Пельш.

Также он раскрыл отношение к критике «Клуба веселых и находчивых» современными юмористами.

Телеведущий счел, что многие стендап-комики негативно высказываются о КВН, так как это стало модно.

«Подавляющее большинство критики, которую я слышал, была из уст людей, которые для меня не являются эталоном профессиональности и оригинальности юмора», — подчеркнул Пельш.

Ранее Пельш высказался о смене главного «веселого и находчивого».

В прошлом году Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».