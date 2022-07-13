Дан прогноз о возвращении Маслякова на пост ведущего КВН

Пельш назвал Маслякова сильным человеком, который очень любит КВН.
«При первой же возможности придет и скажет: „Ну-ка, шантрапа, брысь с моего места!“ И займет то, что принадлежит ему по праву», — со смехом сказал Пельш.
Также он раскрыл отношение к критике «Клуба веселых и находчивых» современными юмористами.
Телеведущий счел, что многие стендап-комики негативно высказываются о КВН, так как это стало модно.
«Подавляющее большинство критики, которую я слышал, была из уст людей, которые для меня не являются эталоном профессиональности и оригинальности юмора», — подчеркнул Пельш.
Ранее Пельш высказался о смене главного «веселого и находчивого».
В прошлом году Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».