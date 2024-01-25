25 января
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Жизнь

Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии

Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии и штрафу 600 тыс. рублей за теракт в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

Молоток судьи.
Молоток судьи.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

SHOT сообщает, что девушка пришла на оглашение приговора в позитивном свитере, это было единственной радостью для обвиняемой.

Теракт произошел 2 апреля 2023 года, Дарья Трепова* пришла на творческую встречу Татарского и подарила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри.

В ходе заседания обвиняемая уверяла, что о взрывчатке внутри фигурки не знала, но полагала, что там прослушивающее устройство. Свою вину Трепова* также не признала и отметила, что до произошедшего даже не знала кто такой Владлен Татарский.

Ранее сообщалось, что ФСБ и СК установили соучастника убийства Владлена Татарского во время взрыва.

*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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