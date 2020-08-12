Дегтярева попросили подарить детям яхту за 30 млн рублей, чтобы «изучать Амур и стобалльников катать»

Руководство «Краевого центра образования» опубликовало в своем Twitter обращение к врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с просьбой передать им яхту «Виктория».

Яхта принадлежит правительству края. Генеральный директор центра Эльвира Шамонова отметила, что дорогое судно должно радовать детей.

«Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта — это катер „Виктория“. Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям», — сказала она.

По ее словам, в «Краевом центре образования» работают IT-клуб, Кванториум и центр одаренных детей Хабаровского края.

Обращение КЦО к ВрИО губернатора Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтярёву. pic.twitter.com/abhm8xH4UR — Школа XXI века (@nashashkola27) August 11, 2020

«Нам было бы очень интересно в нашем био-квантуме и в других исследованиях иметь такое необычайно удивительное судно», — добавила Шамонова.

Одна из учениц центра заявила, что дети «хотели бы помогать развитию края и поучаствовать в экологических вопросах реки Амур».

Кроме того, как отметил местный шестиклассник, на судне можно «стобалльников катать».

«Предложение очень хорошее. Раз уж это судно осталось в крае, почему бы не отдать его детям. Нашит дети очень достойные, у нас очень много серьезных проектов», — добавил председатель родительского комитета.

Яхта «Виктория». Хабаровск. kp.ru со ссылкой на пресс-службу врио губернатора Хабаровского края.

Правительственную яхту «Виктория» неоднократно пытались продать при бывшем губернаторе Сергее Фургале, однако не смогли найти покупателя и решили оставить в краевой собственности.

Изначально ее выставили на продажу по цене 60 млн рублей. Стоимость постепенно снижали и довели до 30 млн, а после торги аннулировали. Покупали же судно за 100 млн.

Решение Дегтярева по яхте пока неизвестно. Местной «Комсомольской правде» он пояснил: «Был уверен, что она продана. А она, оказывается, два года стояла у причала и гнила».

Напомним, ранее Дегтярев решил побороть черствость чиновников «по системе кота Леопольда» — дружелюбием. До этого он пообещал завоевать жителей Хабаровского края.