Дегтярева попросили подарить детям яхту за 30 млн рублей, чтобы «изучать Амур и стобалльников катать»

Яхта принадлежит правительству края. Генеральный директор центра Эльвира Шамонова отметила, что дорогое судно должно радовать детей.
«Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта — это катер „Виктория“. Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям», — сказала она.
По ее словам, в «Краевом центре образования» работают IT-клуб, Кванториум и центр одаренных детей Хабаровского края.
Обращение КЦО к ВрИО губернатора Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтярёву. pic.twitter.com/abhm8xH4UR— Школа XXI века (@nashashkola27) August 11, 2020
«Нам было бы очень интересно в нашем био-квантуме и в других исследованиях иметь такое необычайно удивительное судно», — добавила Шамонова.
Одна из учениц центра заявила, что дети «хотели бы помогать развитию края и поучаствовать в экологических вопросах реки Амур».
Кроме того, как отметил местный шестиклассник, на судне можно «стобалльников катать».
«Предложение очень хорошее. Раз уж это судно осталось в крае, почему бы не отдать его детям. Нашит дети очень достойные, у нас очень много серьезных проектов», — добавил председатель родительского комитета.
Правительственную яхту «Виктория» неоднократно пытались продать при бывшем губернаторе Сергее Фургале, однако не смогли найти покупателя и решили оставить в краевой собственности.
Изначально ее выставили на продажу по цене 60 млн рублей. Стоимость постепенно снижали и довели до 30 млн, а после торги аннулировали. Покупали же судно за 100 млн.
Решение Дегтярева по яхте пока неизвестно. Местной «Комсомольской правде» он пояснил: «Был уверен, что она продана. А она, оказывается, два года стояла у причала и гнила».
Напомним, ранее Дегтярев решил побороть черствость чиновников «по системе кота Леопольда» — дружелюбием. До этого он пообещал завоевать жителей Хабаровского края.
Яхту «Виктория» построили на Тайване в 2005 году по индивидуальным чертежам, отмечает «Интерфакс». Длина судна — 21 метр, вес — 38 тонн, вместимость — до 12 человек. На яхте есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. С 2006 года судно находится в собственности правительства Хабаровского края. В основном яхту использовали для встреч небольших официальных делегаций.