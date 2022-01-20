День Иоанна Крестителя. Что можно и категорически запрещено делать 20 января

Кто такой Иоанн Креститель
Иоанн Креститель — великий пророк, который завершил историю ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета. Он провозгласил пришествие на землю Сына Божия, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.
Иоанн — родственник Иисуса по матери, живший в пустыне аскетом и готовившийся к великому служению постом и молитвой. В 30 лет он вышел на берег Иордана, чтобы проповедью приготовить народ к принятию Спасителя.
Крестив Агнца Божия, святой принял мученическую смерть от меча по приказанию царя Ирода.
Что можно и категорически запрещено делать на Собор Предтечи
Предки на Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна «запивали» зло и несчастные браки — дабы уберечься от семейных несчастий и слез, а также посочувствовать горюющим замужним женщинам.
20 января прародители продолжали череду свадеб и начинали сватовства. В эту дату полагалось засылать сватов к невесте и чествовать молодоженов.
Категорически запрещено в День Иоанна Крестителя есть мясо. Еда на столе должна быть скромной и постной.
Нельзя и принимать подарки от незнакомцев, иначе есть риск тяжело заболеть.
Народные приметы на Собор предтечи и Крестителя Господня Иоанна
- Дует южный ветер — значит, летом будет много гроз.
- Сильный ветер и снег — жди метели на Масленицу.
- Полнолуние 20 января предвещает сильный паводок весной.
- Птицы с утра щебечут — к ясному дню.
- Туман над рекой стелется — быть богатому урожаю хлеба.