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День Иоанна Крестителя. Что можно и категорически запрещено делать 20 января

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечают православные 20 января. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать в большой церковный праздник.

У храма Иоанна Предтечи, Нагорный парк.
У храма Иоанна Предтечи, Нагорный парк.
Алтайская митрополия.

Кто такой Иоанн Креститель

Иоанн Креститель — великий пророк, который завершил историю ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета. Он провозгласил пришествие на землю Сына Божия, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Иоанн — родственник Иисуса по матери, живший в пустыне аскетом и готовившийся к великому служению постом и молитвой. В 30 лет он вышел на берег Иордана, чтобы проповедью приготовить народ к принятию Спасителя.

Крестив Агнца Божия, святой принял мученическую смерть от меча по приказанию царя Ирода.

Что можно и категорически запрещено делать на Собор Предтечи

Предки на Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна «запивали» зло и несчастные браки — дабы уберечься от семейных несчастий и слез, а также посочувствовать горюющим замужним женщинам.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

20 января прародители продолжали череду свадеб и начинали сватовства. В эту дату полагалось засылать сватов к невесте и чествовать молодоженов.

Категорически запрещено в День Иоанна Крестителя есть мясо. Еда на столе должна быть скромной и постной.
Нельзя и принимать подарки от незнакомцев, иначе есть риск тяжело заболеть.

Народные приметы на Собор предтечи и Крестителя Господня Иоанна

  • Дует южный ветер — значит, летом будет много гроз.
  • Сильный ветер и снег — жди метели на Масленицу.
  • Полнолуние 20 января предвещает сильный паводок весной.
  • Птицы с утра щебечут — к ясному дню.
  • Туман над рекой стелется — быть богатому урожаю хлеба.
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