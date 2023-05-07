День радио, несколько пожаров и фильм про Алтайский край. Что произошло в Алтайском крае 7 мая

- Крупный пожар произошел в краевой столице. Торговый центр "Норд-вест" загорелся по неизвестным причинам. Огонь площадью 75 кв. м оперативно потушили.
- Почти 500 человек пострадали от укуса клеща за прошедшую неделю в Алтайском крае. Кроме того, с начала сезона активности клещей пострадали около 770 человек.
- Барнаульцы отпраздновали День радио в "Изумрудном". На празднике выступили несколько музыкальных групп, посетителей приглашали кататься на катамаранах.
- Фильм про Алтайский край покажут на федеральном канале "Россия 24". В апреле съемочная группа приехала в регион и работала тут 10 дней.
- Последствия неудачного сжигания травы показали жители региона: в одном селе вспыхнула большая площадь, а во втором — сгорела баня.
- Природа начала активно просыпаться после зимнего сна. Несмотря на все капризы весны, природа алтайского заповедника продолжает готовиться к лету.
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