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Жизнь

День ветеранов боевых действий-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День ветеранов боевых действий отмечают 1 июля. Приятные поздравления с праздником — в подборке altapress.ru.

"Афган" - жестокое испытание, фронтовое братство и память на всю жизнь.
"Афган" - жестокое испытание, фронтовое братство и память на всю жизнь.
Анна Зайкова

Приятные поздравления с Днем ветеранов в прозе

Поздравляю с Днем ветеранов боевых действий и желаю всегда сохранять в своем сердце мудрость, отвагу, самоотверженность, уверенность и силу. Пусть будет мир на планете и радость в вашей душе.

Вам было дано постичь самые суровые жизненные испытания, видеть то, что никто не пожелать увидеть, столкнуться тяжелейшими потерями. Желаем бесконечного здоровья и спокойного счастья в окружении близких людей!

Ветеранов боевых действий хочу от всего сердца поздравить с вашим днем! Пожелать хочется, чтобы память возвращала вас только в лучшие моменты вашей службы, чтобы боевые друзья не забывали, а родина оценила ваши смелость, патриотизм и отвагу!

Солдаты Советской армии, 1941 год
Солдаты Советской армии, 1941 год
Wikimedia Commons

Приятные поздравления с Днем ветеранов в стихах

Ты не забудешь, ветеран,
Звериное лицо войны,
Душу и сердце бередя,
Она приходит в твои сны,
Ты много в жизни повидал,
На рубежах был огневых,
Низкий поклон тебе, солдат,
Участник действий боевых!

Наши уважение и слава —
Ветеранам действий боевых,
Жизнями своими рисковали
Вы в горячих точках на полях чужих.

Смерти смело вы глаза смотрели,
На чужой земле друзей теряли,
Я вам желаю, чтобы Родина моя
Точкою горячею не стала.

Боевые ветераны,
Может быть, немного странно
Поздравлять. Ведь с чем — не знаю,
Но здоровья пожелаю,
О плохом не вспоминать,
К мирной жизни привыкать!

Трамваи. День Победы
Трамваи. День Победы
Анна Зайкова

Приятные поздравления с Днем ветеранов в смс

Ветеранам действий боевых
Дарим мы сегодня поздравок.
Пожеланий много в нем простых:
Вылечить войны большой ожог,
Жить обычной жизнью средь людей,
Не бояться за родных, за дом.
Угощать с ладошки голубей,
Мир любить, в котором мы живем!

Труден путь был ваш порою,
Хоть не любите ворчать.
Вы для нас всегда герои.
Вот, пришли вас поздравлять.

Долгих-долгих лет, здоровья,
Много счастья на пути.
Пожелаю вам немного,
Но от сердца, от души!

Вас поздравляем, ветераны,
За честь и доблесть вашу,
В боях вы получили раны,
Но не продали душу.

Желаем вам здоровья много,
Сегодняшних больших побед,
Пусть жизни длинная дорога,
Не повстречает больше бед.

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