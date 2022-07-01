День ветеранов боевых действий-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Ветеранам действий боевых

Дарим мы сегодня поздравок.

Пожеланий много в нем простых:

Вылечить войны большой ожог,

Жить обычной жизнью средь людей,

Не бояться за родных, за дом.

Угощать с ладошки голубей,

Мир любить, в котором мы живем!

Труден путь был ваш порою,

Хоть не любите ворчать.

Вы для нас всегда герои.

Вот, пришли вас поздравлять.



Долгих-долгих лет, здоровья,

Много счастья на пути.

Пожелаю вам немного,

Но от сердца, от души!