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Жизнь

Депутат Бессарабов попросил не забывать о женщинах в День защитника Отечества

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Instagram поздравил жителей России с 23 февраля — Днем защитника отечества.

Даниил Бессарабов.
Даниил Бессарабов.
Михаил Хаустов

Бессарабов отметил, что в России есть такая профессия — Родину защищать.

«Сегодня мы поздравляем всех мужчин, юношей, мальчиков, действующих военных и тех, кому еще только предстоит принести присягу Родине. Праздник 23 февраля объединяет настоящих патриотов — честных, сильных и мужественных, готовых взять на себя ответственность не только за семью, но и за свое дело, за малую и большую Родину», — написал избранник.

Также Бессарабов подчеркнул, что День защитника Отечества — это не исключительно мужской праздник.

«В этот день не стоит забывать о женщинах-военных, наравне с коллегами-мужчинами несущих нелегкое бремя службы. Ведь самое ценное, что есть в нашей жизни, — это мир, спокойствие и стабильность», — отметил он.

Парламентарий поблагодарил все защитников за стойкость и силу духа, а также пожелал им и их родным здоровья и счастья.

Кстати, в 2021 году в Новосибирске максимальное количество женщин промаршировали на параде Победы. По данным на 2020 год, в Вооруженных силах РФ служили больше 40 тыс. женщин.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества.

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