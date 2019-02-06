Депутат предложила отменить бесплатное питание для школьников младших классов

Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила коллегам подумать над отказом от субсидирования питания для учащихся 1−4-х классов, оставив лишь адресную помощь.

Такую мысль она высказала 6 февраля на заседании комиссии по образованию, где обсуждался вопрос организации питания в школах.

Сейчас из бюджета Свердловской области на эти цели выделяется порядка миллиарда рублей субсидии.

«У нас с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. Миллиард рублей денег — это строительство целой школы. Я попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях: в Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге — 5 рублей. Больше субсидий нет, только адресная помощь. Детей-инвалидов кормят два раза в день, детей из многодетных семей — два раза в день, а чтобы весь класс кормить — такого нигде нет. Я считаю, пусть родители платят! Помощь надо оказывать только адресно», — сказала депутат сайту znak.com.

Свою позицию она объяснила и тем, что сейчас очень много еды уходит в отходы, так как дети, за которых уже заплачено, не берут еду из столовой, вместо этого принося контейнеры из дома.

Представители городской администрации выступили против этой инициативы.

«За последний десяток лет Екатеринбург шагнул семимильно вперед в сфере школьного питания. То, что сейчас создано, никакие контейнеры разрушить не должны. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием в школе. Поэтому я прошу это не трогать, по крайней мере, до 4 класса», — прокомментировал предложение вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов.

Сейчас охват организованным горячим питанием в школах Екатеринбурга составляет 91,6%. В 1−4 классах он составляет 100% (69,4 тыс. школьников), в 5−9 классах — 85,8%, в 10−11 классах — 77,6%.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин призвал чиновников думать прежде, чем что-то говорить — так он прокомментировал скандалы вокруг некорректных высказываний региональных и федеральных политиков.

«Это вопрос поведения и, наверное, собственного ощущения — что вообще надо говорить и где, нужно, прежде чем говорить, подумать. Вот и все. Ведь любые острые вещи, а их у нас немало, надо обсуждать с обществом. Просто надо делать это нормально, человеческим образом», — заявил Топилин.