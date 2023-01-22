Для двух юных уроженок Алтайского края стартует этап «поединков» в шоу «Голос.Дети»

Для начала наставники шоу разобьют команды на тройки, из которых дальше проходит только по одному участнику.
Пятеро оставшихся детей в каждой из команд сразятся между собой в музыкальных дуэлях. В финал проекта счастливчики выходят напрямую.
Напомним, ранее 11-летняя девочка из Барнаула Ева Аветисян прошла этап «слепых прослушиваний» в шоу «Голос. Дети». Она выбрала команду Басты.
В команде у исполнителя также есть и 14-летняя девочка с Алтая, которая недавно переехала в Санкт-Петербург.
Поболеть за юных участниц в этапе «поединков» проекта «Голос.Дети» можно уже в пятницу, 27 января в эфире Первого канала.
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