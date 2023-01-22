Для двух юных уроженок Алтайского края стартует этап «поединков» в шоу «Голос.Дети»

Первый этап слепых прослушиваний в проекте «Голос.Дети» закончен. По итогам собрались три команды по 15 участников, среди которых 11-летняя Ева Аветисян из Барнаула и 14-летняя Мария Братчикова из села Озерки Алтайского края, сообщают в пресс-службе Первого канала.