17 января
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Жизнь

Для пользователей популярного мессенджера станет доступна новая функция

Пользователи WhatsApp на базе Android смогут воспользоваться возможностью быстрой блокировки незнакомых и нежелательных контактов. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo, пишет «Лента.ру».

Мессенджер WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp.
Pixabay.com

По информации издания, такая функция появится непосредственно в списке чатов.

Также мессенджер работает над тем, чтобы кнопка для блокировки пользователей была отображена прямо во всплывающих уведомлениях о новом сообщении.

Отмечается, что функция будет срабатывать при получении сообщений от неизвестных и ненадежных контактов.

Такое нововведение находится на стадии разработки и как ожидается, появится оно в одном из будущих обновлений приложения.

Ранее стало известно, что мошенники активно крадут популярные каналы в известном мессенджере.

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