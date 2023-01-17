Для пользователей популярного мессенджера станет доступна новая функция

Пользователи WhatsApp на базе Android смогут воспользоваться возможностью быстрой блокировки незнакомых и нежелательных контактов. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo , пишет «Лента.ру».

По информации издания, такая функция появится непосредственно в списке чатов.

Также мессенджер работает над тем, чтобы кнопка для блокировки пользователей была отображена прямо во всплывающих уведомлениях о новом сообщении.

Отмечается, что функция будет срабатывать при получении сообщений от неизвестных и ненадежных контактов.

Такое нововведение находится на стадии разработки и как ожидается, появится оно в одном из будущих обновлений приложения.

Ранее стало известно, что мошенники активно крадут популярные каналы в известном мессенджере.