Для пользователей популярного мессенджера станет доступна новая функция

По информации издания, такая функция появится непосредственно в списке чатов.
Также мессенджер работает над тем, чтобы кнопка для блокировки пользователей была отображена прямо во всплывающих уведомлениях о новом сообщении.
Отмечается, что функция будет срабатывать при получении сообщений от неизвестных и ненадежных контактов.
Такое нововведение находится на стадии разработки и как ожидается, появится оно в одном из будущих обновлений приложения.
Ранее стало известно, что мошенники активно крадут популярные каналы в известном мессенджере.
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