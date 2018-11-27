Дочь звезды 90-х Натальи Ветлицкой затравили в испанской школе

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая, которая живет в Испанию, рассказала в соцсети о том, что у ее 14-летней дочери Ульяны возникли сложности с общением в школе. По словам Ветлицкой, ее дочь унижают ученики старших классов.

«Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успевают ей научиться? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет… Закончить бы уже быстрее эту школу, эту чертову «пожирательницу детства», и забыть, как страшный сон. Ненавижу школы, — написала певица.

И добавила в комментариях, что Ульяна не хочет идти за толпой, пишет mail.ru. Ветлицкая написала: «Звереныши, натуральные. А девочка просто не хочет подстраиваться под звериные стадные инстинкты. Не тому я ее учила, поэтому они ее и чморят».

Пользователи сети посочувствовали артистке, посоветовав не обращать внимания на негатив и просто потерпеть.

Наталья Ветлицкая, которая сейчас состоит в четвертом браке — с тренером по йоге Алексеем, — стала мамой в 40 лет. С 2004 года, после рождения дочери, живет в Испании в собственном поместье в городке Дения.