21 июля
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Жизнь

«Доколе!» Управляющий «Изумрудного» прокомментировал аварию с детьми на Алтае

Управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев отреагировал на ДТП с автобусом в Солонешенском районе.

Владислав Вакаев, управляющий парком «Изумрудный».
Владислав Вакаев, управляющий парком «Изумрудный».
Анна Зайкова

«Трасса от Солонешного на Топольное и далее мимо Денисовой пещеры в Республику Алтай — обычная „гравийка“, местами довольно опасно прижимающаяся к Аную. И в связи с этим у меня регулярно возникает вопрос: доколе?», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Вакаева, «отвратительная» дорога не позволяет развивать территорию.

«Мы можем сколь угодно рассуждать о повышении туристической привлекательности региона, но если эти слова не будут подкреплены конкретными действиями по развитию транспортной инфраструктуры, грош им цена», — добавил он.

Напомним, автобус, перевозивший спортсменов барнаульской школы олимпийского резерва, попал в ДТП днем 20 июля. В результате аварии травмы получили четверо детей. Пострадал и водитель транспортного средства. Им оказывают медицинская помощь. Подробнее об этом — в нашем материале.

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