«Доколе!» Управляющий «Изумрудного» прокомментировал аварию с детьми на Алтае

«Трасса от Солонешного на Топольное и далее мимо Денисовой пещеры в Республику Алтай — обычная „гравийка“, местами довольно опасно прижимающаяся к Аную. И в связи с этим у меня регулярно возникает вопрос: доколе?», — написал он в своем Telegram-канале.