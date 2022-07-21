«Доколе!» Управляющий «Изумрудного» прокомментировал аварию с детьми на Алтае

«Трасса от Солонешного на Топольное и далее мимо Денисовой пещеры в Республику Алтай — обычная „гравийка“, местами довольно опасно прижимающаяся к Аную. И в связи с этим у меня регулярно возникает вопрос: доколе?», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Вакаева, «отвратительная» дорога не позволяет развивать территорию.
«Мы можем сколь угодно рассуждать о повышении туристической привлекательности региона, но если эти слова не будут подкреплены конкретными действиями по развитию транспортной инфраструктуры, грош им цена», — добавил он.
Напомним, автобус, перевозивший спортсменов барнаульской школы олимпийского резерва, попал в ДТП днем 20 июля. В результате аварии травмы получили четверо детей. Пострадал и водитель транспортного средства. Им оказывают медицинская помощь. Подробнее об этом — в нашем материале.