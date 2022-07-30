30 июля
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Жизнь

Два астероида-небоскреба несутся к Земле

Два астероида размером с небоскребы пролетят мимо Земли 30 и 31 июля, сообщает NASA.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Первый астероид — 2016 CZ31 — пролетит мимо Земли 30 июля в в районе 02:00 по московскому времени со скоростью примерно 55 тыс. км/ч примерно в 2,8 млн км от Земли.

Этот астероид приближается к Земле каждые несколько лет, в следующий раз он пролетит мимо в январе 2028 года.

Второй астероид 2013 CU83 в ширину достигает 183 метров и пройдет мимо Земли на расстоянии 6,9 млн км, пишет Газета.Ru.

Этот космический камень будет двигаться со скоростью 21 тыс. км/ч и приблизится к Земле в 02:30 по московскому времени 31 июля.

Между тем астероид-троян диаметром с километр «притаился» рядом с Землей.

Ранее сообщалось, как инопланетяне похитили женщину и избили ее до синяков.

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