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Жизнь

Два хита — «монстр» готов. Барнаульский актер открыл секрет, как понять «глупые» мюзиклы и простить дорогие билеты на них

  1. В чем прикол мюзиклов в целом, когда сначала что-то говорят, а потом что-то поют?
  2. В опере тоже все время поют. Чем она тогда отличается от мюзикла и оперетты?
  3. Ваш новый спектакль "Дубровский" - это мюзикл-ревю. Это что еще за "птица" такая?
  4. А водевиль и интермедия?
  5. С какой стати «Призрака оперы» и «Нотр-Дам де Пари» называют культовыми? Они-то еще не прошли проверку временем.
  6. Получается, «Юнона и Авось» - это единственный российский мюзикл-«монстр»?
  7. Стало быть, все остальное мы передираем у Запада?
  8. А еще у нас очень любят делать музыкальным немузыкальное произведение. Разве так можно вообще?
  9. А почему эти самые хиты в последнее время все больше напоминают низкопробную попсу?
  10. Почему актеры музыкальных театров так сильно переигрывают, словно хотят получить еще одну зарплату?
  11. Почему музыкальные сюжеты такие глупые?
  12. Музыкальные постановки ставят для умного зрителя или обывателя?
  13. Говорят, что Анна Нетребко не так уж хорошо и поет. Это правда?
  14. Почему в опере поют так неразборчиво? И как смотреть оперу, где поют не по-русски?
  15. Почему оперных артистов хорошо видно с последних рядов?
  16. Почему билеты в Большой театр стоят как первоначальный взнос за ипотеку?
  17. Надо ли иметь музыкальный слух, чтобы ходить в музыкальные театры?
  18. Как влюбиться в музыкальный театр раз и навсегда?

«Афиша» altapress.ru продолжает цикл интервью-культликбезов на тему алтайского — и не только — искусства (первый материал о художественном искусстве можно почитать здесь). В этом материале попробуем понять, можно ли раз и навсегда полюбить порой наивные мюзиклы и оперы, в которых не разобрать ни слова. На острые вопросы ответил артист музыкального театра Барнаула Илья Зуев.

1
В чем прикол мюзиклов в целом, когда сначала что-то говорят, а потом что-то поют?

Если быть точным, то говорить могут артисты только в музыкальной комедии или оперетте, в классическом мюзикле исключительно поют.

Чем стихи отличаются от прозы? Повышенным эмоциональным строем. Так и здесь: музыка возникает тогда, когда эмоции накалены.

2
В опере тоже все время поют. Чем она тогда отличается от мюзикла и оперетты?

Историческая последовательность следующая: опера-оперетта-мюзикл.

Оперетта сначала пародировала оперу, потом стала самостоятельным жанром. Там могут говорить, а поют о том, что уже сказано.

В мюзикле действие в песнях продолжается, двигается дальше. Но поют в современном стиле — это может быть рок, джаз, панк, эстрада.

3
Ваш новый спектакль «Дубровский» — это мюзикл-ревю. Это что еще за «птица» такая?

Мюзикл-ревю — достаточно новое сочетание. Ревю — это концертное обозрение. В моду его ввел классик оперетты Жак Оффенбах. Принцип ревю — «утром в газете, вечером на сцене». Условно, в Париже случилось какое-то значимое событие, про которое потом в театре показали сатирическое выступление. Ревю никогда не повторялось. И, конечно, требовало большой постоянной отдачи от его создателей.

4
А водевиль и интермедия?

Водевиль переводится как «шутки из Вилле» (название французского города). Это комическое представление для небольшой труппы. «Беда от нежного сердца» — популярный пример с острой комической интригой и частыми переодеваниями. Используется в нем музыкальная форма куплетов — незатейливых попсовых мелодий.

Классический пример интермедии или интермеццо — это комическая опера «Служанка-госпожа». Она была написана специально для развлечения публики и игралась во время антракта другой большой оперы. Удивительно, что «Служанка-госпожа» осталась в истории, а саму оперу никто не помнит. Сейчас интермедией чаще всего называют небольшую сценку, которая может исполняться перед, после или отдельно от спектакля.

5
С какой стати «Призрака оперы» и «Нотр-Дам де Пари» называют культовыми? Они-то еще не прошли проверку временем.

Для этого надо понимать, как работает музыкальный театр в целом. Существует такое понятие, как спектакли-«монстры». Все музыкальные театры мира кормятся максимум за счет двух десятков оперных названий. Среди них — «Травиата», «Кармен» и другие. Заработав, театры могут себе позволить поставить что-то не классическое.

У любой оперы есть свой хит. Сценическое произведение в целом создают по принципу «не меньше двух хитов». Все мы знаем «У любви, как у пташки крылья» из «Кармен». Также все знают дуэт из «Призрака оперы», который в свое время звучал из любого утюга. Хит притягивает внимание ко всей опере в целом. Поэтому все перечисленные современные спектакли стали культовыми.

6
Получается, «Юнона и Авось» — это единственный российский мюзикл-«монстр»?

Да, на ум приходит только эта рок-опера.

7
Стало быть, все остальное мы передираем у Запада?

Так и слово «мюзикл» — не наше. Но, тем не менее, между отечественными и западными театрами есть большое отличие. В зарубежном театре зрители должны заранее знать сюжет произведения, все спойлеры. Это позволяет больше уделить внимание форме — пусть это будет сотая «Летучая мышь», но зато каждый раз в новой интерпретации.

У нас же почему-то традиционно сцена воспринимается, как кафедра, с которой зрителя «учат» основам. Отсюда возникают споры, почему в финале нашей «Капитанской дочки» не появляется императрица. Но театр — это не учебное пособие. Его главная функция — эстетическая, а не воспитательная.

Отношение к уровню артиста музыкального театра у нас тоже разное. На Западе первый кастинг — танцевальный. Нет шпагата? Иди, гуляй, мальчик!

Если говорить о произведениях, то сегодня в России ставят много как собственных мюзиклов, так и купленных по лицензиям западных. А если приобретаешь произведение, то будь добр соблюдать авторские права — вплоть до буквы и цвета платка в руке главной героини.

8
А еще у нас очень любят делать музыкальным немузыкальное произведение. Разве так можно вообще?

Да, можно. Рецепт такого мюзикла прост. Взять добротный материал. Упростить сюжет. Добавить или выделить лирическую линию — музыка про любовь очень хорошо пишется. Написать два хита.

Условно, Колобок сбежал от бабушки и дедушки, со всеми героями сплясал и спел, а в конце женился на лисе.

9
А почему эти самые хиты в последнее время все больше напоминают низкопробную попсу?

К сожалению, это грустная история о том, как композиторы пытаются быть «современными», «догнать зрителя» и выполнить план по заполняемости зрительного зала. Но, как по мне, эта попытка заранее обречена.

10
Почему актеры музыкальных театров так сильно переигрывают, словно хотят получить еще одну зарплату?

Существование в музыке не может быть «бытовым», как это часто делают драматические артисты. Нельзя из не возвышенной актерской игры плавно и органично вскочить в музыкальный номер, а потом как ни в чем не бывало из него выйти.

К тому же артисты музыкального театра исторически находятся дальше от зрителя за счет оркестровой ямы. Поэтому, например, в опере и балете практикуют такой страшный грим с супербровями и километровыми ресницами. Эмоции и жесты тоже укрупняются, чтобы они были хорошо видны даже зрителям на последнем ряду балкона.

11
Почему музыкальные сюжеты такие глупые?

Они не глупые, а скорее наивные. Но опять же — только на наш современный взгляд.

«Сильва» в свое время вызвала международный скандал. Это если бы сегодня министр обороны страны женился на известной проститутке, а про это бы написали оперу и показали в предвыборную неделю.

А сейчас графские переживания кажутся нам милым анахронизмом.

12
Музыкальные постановки ставят для умного зрителя или обывателя?

Для всех без исключения. У нас нет таких «крючков-обманок», как у «Клуба интеллектуального кино», куда идут сразу с повышенным чувством значимости.

Кому-то нравится, как артисты поют, кому-то — как они танцуют, кто-то следит за актерской игрой — каждый найдет свое.

13
Говорят, что Анна Нетребко не так уж хорошо и поет. Это правда?

Козьма Прутков говорил: «Специалист подобен флюсу». Эксперты в области театра всегда найдут, к чему придраться. Хотя на сцене в принципе не бывает идеального исполнения — просто потому, что у него нет четких критериев.

Одни считают, что у Марии Каллас крайне некрасивый голос. Другие — что Джоан Сазерленд бездушно поет. Цискаридзе уверен, что у артистов Большого театра руки и ноги растут не оттуда. А обыватель смотрит и ему нравятся все фуэте.

Я думаю, что все по местам расставит время, а не многочисленные оценки профи. Кстати, в истории осталась и самая худшая оперная певица сопрано в мире Флоренс Фостер Дженкинс — про нее даже сняли фильм с Мэрил Стрип в главной роли.

14
Почему в опере поют так неразборчиво? И как смотреть оперу, где поют не по-русски?

Есть такая шутка, что дикция пропорциональна высоте ноты. Чем выше — тем неразборчивее.

И с дикцией у артистов в последнее время действительно есть проблемы. Так что иногда слушаешь русскую оперу, как иностранную.

Кстати, в этом плане нам есть, чему поучиться у Запада. Например, солистка «Метрополитен-Опера» Рене Флеминг пела партию Татьяны в «Евгении Онегине» на русском языке почище наших исполнителей.

С постановками на иностранном языке в этом плане несколько попроще — сейчас их сопровождают субтитрами.

15
Почему оперных артистов хорошо видно с последних рядов?

Шутки про тучных оперных певцов устарели — я давно вижу на сцене много стройных артистов.

Но думаю, что причина толщины была проста — раньше артисты только стояли на сцене и пели неподвижно. Сейчас же в оперных постановках много двигаются и поют — лишние килограммы уходят быстро.

16
Почему билеты в Большой театр стоят как первоначальный взнос за ипотеку?

Потому что билет туда больше несет статуса, чем искусства.

Но и в целом в музыкальных постановках задействовано огромное количество людей — дирижер, оркестр, солисты, балетная труппа. Всех, кто находится на сцене, надо красиво одеть. Декорации должны тоже выделяться. Это очень большие траты.

17
Надо ли иметь музыкальный слух, чтобы ходить в музыкальные театры?

Слух есть у всех и его можно развивать. Можно не уметь петь, но уметь воспринимать музыку. Поэтому ходить на постановки можно и нужно всем, кому они нравятся.

18
Как влюбиться в музыкальный театр раз и навсегда?

Помните эпизод из фильма «Красотка», где главная героиня впервые оказалась в театре? Ей сказали, что она либо сразу полюбит оперу, либо не полюбит ее никогда. Лучше на этот вопрос и не ответить.

Но почитать про постановку перед походом в театр точно лишним не будет.

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