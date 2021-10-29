Если быть точным, то говорить могут артисты только в музыкальной комедии или оперетте, в классическом мюзикле исключительно поют.
Чем стихи отличаются от прозы? Повышенным эмоциональным строем. Так и здесь: музыка возникает тогда, когда эмоции накалены.
Историческая последовательность следующая: опера-оперетта-мюзикл.
Оперетта сначала пародировала оперу, потом стала самостоятельным жанром. Там могут говорить, а поют о том, что уже сказано.
В мюзикле действие в песнях продолжается, двигается дальше. Но поют в современном стиле — это может быть рок, джаз, панк, эстрада.
Мюзикл-ревю — достаточно новое сочетание. Ревю — это концертное обозрение. В моду его ввел классик оперетты Жак Оффенбах. Принцип ревю — «утром в газете, вечером на сцене». Условно, в Париже случилось какое-то значимое событие, про которое потом в театре показали сатирическое выступление. Ревю никогда не повторялось. И, конечно, требовало большой постоянной отдачи от его создателей.
Водевиль переводится как «шутки из Вилле» (название французского города). Это комическое представление для небольшой труппы. «Беда от нежного сердца» — популярный пример с острой комической интригой и частыми переодеваниями. Используется в нем музыкальная форма куплетов — незатейливых попсовых мелодий.
Классический пример интермедии или интермеццо — это комическая опера «Служанка-госпожа». Она была написана специально для развлечения публики и игралась во время антракта другой большой оперы. Удивительно, что «Служанка-госпожа» осталась в истории, а саму оперу никто не помнит. Сейчас интермедией чаще всего называют небольшую сценку, которая может исполняться перед, после или отдельно от спектакля.
Для этого надо понимать, как работает музыкальный театр в целом. Существует такое понятие, как спектакли-«монстры». Все музыкальные театры мира кормятся максимум за счет двух десятков оперных названий. Среди них — «Травиата», «Кармен» и другие. Заработав, театры могут себе позволить поставить что-то не классическое.
У любой оперы есть свой хит. Сценическое произведение в целом создают по принципу «не меньше двух хитов». Все мы знаем «У любви, как у пташки крылья» из «Кармен». Также все знают дуэт из «Призрака оперы», который в свое время звучал из любого утюга. Хит притягивает внимание ко всей опере в целом. Поэтому все перечисленные современные спектакли стали культовыми.
Да, на ум приходит только эта рок-опера.
Так и слово «мюзикл» — не наше. Но, тем не менее, между отечественными и западными театрами есть большое отличие. В зарубежном театре зрители должны заранее знать сюжет произведения, все спойлеры. Это позволяет больше уделить внимание форме — пусть это будет сотая «Летучая мышь», но зато каждый раз в новой интерпретации.
У нас же почему-то традиционно сцена воспринимается, как кафедра, с которой зрителя «учат» основам. Отсюда возникают споры, почему в финале нашей «Капитанской дочки» не появляется императрица. Но театр — это не учебное пособие. Его главная функция — эстетическая, а не воспитательная.
Отношение к уровню артиста музыкального театра у нас тоже разное. На Западе первый кастинг — танцевальный. Нет шпагата? Иди, гуляй, мальчик!
Если говорить о произведениях, то сегодня в России ставят много как собственных мюзиклов, так и купленных по лицензиям западных. А если приобретаешь произведение, то будь добр соблюдать авторские права — вплоть до буквы и цвета платка в руке главной героини.
Да, можно. Рецепт такого мюзикла прост. Взять добротный материал. Упростить сюжет. Добавить или выделить лирическую линию — музыка про любовь очень хорошо пишется. Написать два хита.
Условно, Колобок сбежал от бабушки и дедушки, со всеми героями сплясал и спел, а в конце женился на лисе.
К сожалению, это грустная история о том, как композиторы пытаются быть «современными», «догнать зрителя» и выполнить план по заполняемости зрительного зала. Но, как по мне, эта попытка заранее обречена.
Существование в музыке не может быть «бытовым», как это часто делают драматические артисты. Нельзя из не возвышенной актерской игры плавно и органично вскочить в музыкальный номер, а потом как ни в чем не бывало из него выйти.
К тому же артисты музыкального театра исторически находятся дальше от зрителя за счет оркестровой ямы. Поэтому, например, в опере и балете практикуют такой страшный грим с супербровями и километровыми ресницами. Эмоции и жесты тоже укрупняются, чтобы они были хорошо видны даже зрителям на последнем ряду балкона.
Они не глупые, а скорее наивные. Но опять же — только на наш современный взгляд.
«Сильва» в свое время вызвала международный скандал. Это если бы сегодня министр обороны страны женился на известной проститутке, а про это бы написали оперу и показали в предвыборную неделю.
А сейчас графские переживания кажутся нам милым анахронизмом.
Для всех без исключения. У нас нет таких «крючков-обманок», как у «Клуба интеллектуального кино», куда идут сразу с повышенным чувством значимости.
Кому-то нравится, как артисты поют, кому-то — как они танцуют, кто-то следит за актерской игрой — каждый найдет свое.
Козьма Прутков говорил: «Специалист подобен флюсу». Эксперты в области театра всегда найдут, к чему придраться. Хотя на сцене в принципе не бывает идеального исполнения — просто потому, что у него нет четких критериев.
Одни считают, что у Марии Каллас крайне некрасивый голос. Другие — что Джоан Сазерленд бездушно поет. Цискаридзе уверен, что у артистов Большого театра руки и ноги растут не оттуда. А обыватель смотрит и ему нравятся все фуэте.
Я думаю, что все по местам расставит время, а не многочисленные оценки профи. Кстати, в истории осталась и самая худшая оперная певица сопрано в мире Флоренс Фостер Дженкинс — про нее даже сняли фильм с Мэрил Стрип в главной роли.
Есть такая шутка, что дикция пропорциональна высоте ноты. Чем выше — тем неразборчивее.
И с дикцией у артистов в последнее время действительно есть проблемы. Так что иногда слушаешь русскую оперу, как иностранную.
Кстати, в этом плане нам есть, чему поучиться у Запада. Например, солистка «Метрополитен-Опера» Рене Флеминг пела партию Татьяны в «Евгении Онегине» на русском языке почище наших исполнителей.
С постановками на иностранном языке в этом плане несколько попроще — сейчас их сопровождают субтитрами.
Шутки про тучных оперных певцов устарели — я давно вижу на сцене много стройных артистов.
Но думаю, что причина толщины была проста — раньше артисты только стояли на сцене и пели неподвижно. Сейчас же в оперных постановках много двигаются и поют — лишние килограммы уходят быстро.
Потому что билет туда больше несет статуса, чем искусства.
Но и в целом в музыкальных постановках задействовано огромное количество людей — дирижер, оркестр, солисты, балетная труппа. Всех, кто находится на сцене, надо красиво одеть. Декорации должны тоже выделяться. Это очень большие траты.
Слух есть у всех и его можно развивать. Можно не уметь петь, но уметь воспринимать музыку. Поэтому ходить на постановки можно и нужно всем, кому они нравятся.
Помните эпизод из фильма «Красотка», где главная героиня впервые оказалась в театре? Ей сказали, что она либо сразу полюбит оперу, либо не полюбит ее никогда. Лучше на этот вопрос и не ответить.
Но почитать про постановку перед походом в театр точно лишним не будет.