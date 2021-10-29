7

Стало быть , все остальное мы передираем у Запада?

Так и слово «мюзикл» — не наше. Но, тем не менее, между отечественными и западными театрами есть большое отличие. В зарубежном театре зрители должны заранее знать сюжет произведения, все спойлеры. Это позволяет больше уделить внимание форме — пусть это будет сотая «Летучая мышь», но зато каждый раз в новой интерпретации.

У нас же почему-то традиционно сцена воспринимается, как кафедра, с которой зрителя «учат» основам. Отсюда возникают споры, почему в финале нашей «Капитанской дочки» не появляется императрица. Но театр — это не учебное пособие. Его главная функция — эстетическая, а не воспитательная.

Отношение к уровню артиста музыкального театра у нас тоже разное. На Западе первый кастинг — танцевальный. Нет шпагата? Иди, гуляй, мальчик!

Если говорить о произведениях, то сегодня в России ставят много как собственных мюзиклов, так и купленных по лицензиям западных. А если приобретаешь произведение, то будь добр соблюдать авторские права — вплоть до буквы и цвета платка в руке главной героини.