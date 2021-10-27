Почувствовать любовь. В Барнауле состоится премьера спектакля со слабослышащими актерами

Премьера инклюзивного спектакля «Валентин и Валентина», созданного по пьесе Михаила Рощина, пройдет в Барнауле 27 октября. В постановке задействованы актеры регионального отделения Всероссийского общества глухих и театральной мастерской Homo Аrtisticus. «Афиша» расскажет, почему спектакль будет интересен всем — кто знает и не знает язык жестов.

Научились петь жестами

Идея постановки нетрадиционного спектакля принадлежит представителям регионального отделения Всероссийского общества глухих. Им захотелось принять участие во всероссийском театральном конкурсе «Территория жеста», где выступают люди с различными нарушениями слуха.

В Барнауле поставили спектакль с инклюзивными актерами Дарья Беркетова

Но в региональном обществе глухих не было театрального отделения — в основном там ставили эстрадные номера с жестовым пением. Поэтому они решили обратиться в театральную мастерскую Homo Аrtisticus Алтайского госуниверситета.

«Мы сразу согласились, потому что для нас это был новый бесценный опыт работы с инклюзивными артистами. Для постановки хотелось взять максимально простую историю — и выбор пал на пьесу „Валентин и Валентина“ Михаила Рощина. Как правильно подметила наш режиссер Елена Дрюк, все проблемы в ней от того, что люди просто не умеют слышать друг друга», — рассказал руководитель театральной студии Кирилл Скобелин.

Руководитель театральной студии Кирилл Скобелин Дарья Беркетова

История Валентина и Валентины проста и злободневна — двое полюбили друг друга, а родители — против.

«Проблема актуальна и по сей день. По сути, Валентин и Валентина — это Ромео и Джульетта XXI века» — считает Кирилл Скобелин.

В спектакле принимают участие три слабослышащих артиста и четыре актера мастерской. Последние научились жестовому пению — это специальная сценическая форма исполнения, когда руками до зрителей доносится смысл и слова песни, а мимикой и пластикой — ее эмоциональный настрой.

В частности, в спектакле Homo Аrtisticus жестовым пением будет исполнена популярная молодежная композиция «Зима в сердце» певицы Моя Мишель.

Создатели обещают, что история Валентина и Валентины будет понятна любому зрителю — рассказывать ее будут с помощью жестов, голоса, музыки, видеопроекции и так далее.

Язык любви понятен всем

Как и в любой постановке, здесь важно показать не просто эмоции, а именно жизнь каждого героя.

«В первую очередь меня привлекла главная героиня Валентина. Она хочет, чтобы ее по- настоящему любили, и хочет по- настоящему полюбить сама. Героиня разрывается между семьей и Валентином», — делится эмоциями Лера Жуйко, актриса из регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Режиссер театральной студии Елена Дрюк Дарья Беркетова

«Слабослышащим актерам сначала было непросто, ведь они воспринимают фактуру через чтение, и поэтому специально для них сокращался материал. Сначала мы думали, что будет нужен переводчик. Но уже на первой репетиции удалось создать свой язык: смесь жестов и речи. Все старались найти вот этот коннект. Берясь за постановку, я понимала, что в процессе репетиций мы придем к какому-то „своему“ языку. Уже с первой встречи этот способ общения начал выстраиваться и, на мой взгляд, особых трудностей и проблем с пониманием друг друга не было», — рассказала режиссер постановки Елена Дрюк.

Первыми спектакль увидят барнаульские зрители. Затем — московские: всероссийский фестиваль «Территория жеста» будет проходить в столице со 2 по 6 ноября.

В Барнауле поставили спектакль с инклюзивными актерами Дарья Беркетова

Где и когда посмотреть В Барнауле спектакль пройдет 27 октября в 19:00 в одном из корпусов АлтГУ (пр. Социалистический, 68). Вход свободный. 0+

Дарья Усова