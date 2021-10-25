В алтайской драме обсудят со зрителями, допустима ли «обнаженка» на сцене

Во вторник разговор будет посвящен обнаженному телу человека в различных видах искусства.
«В разные эпохи человеческое тело изображали то чувственным, то совершенным, то уязвимым, то отталкивающим. Где проходит та грань между художественностью, эпатажем и плохим вкусом? Чем же обнаженная натура так привлекает художников и что они хотят сказать нам? И зачем зрителю смотреть на этот «стыд»?", — говорится в анонсе.
В качестве приглашенных экспертов выступят культуролог Лидия Рыжова, врач-психотерапевт Александр Степанов, филолог Олег Ковалев. Модератором встречи выступит руководитель литературно-драматургической части театра Татьяна Тимофеева.
«Реплики» пройдут на малой сцене театра драмы в 18:30. Цена билета — 100 рублей.