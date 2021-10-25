В алтайской драме обсудят со зрителями, допустима ли «обнаженка» на сцене

Во вторник разговор будет посвящен обнаженному телу человека в различных видах искусства.

«В разные эпохи человеческое тело изображали то чувственным, то совершенным, то уязвимым, то отталкивающим. Где проходит та грань между художественностью, эпатажем и плохим вкусом? Чем же обнаженная натура так привлекает художников и что они хотят сказать нам? И зачем зрителю смотреть на этот «стыд»?", — говорится в анонсе.