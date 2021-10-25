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В алтайской драме обсудят со зрителями, допустима ли «обнаженка» на сцене

26 октября в Алтайском театре драмы возобновят проект «Реплики». В нем приглашенные эксперты обсуждают со зрителями насущные и «больные» темы, касающиеся театра и искусства в целом.

Статуя Венера Милосская
Статуя Венера Милосская
СС0

Во вторник разговор будет посвящен обнаженному телу человека в различных видах искусства.

«В разные эпохи человеческое тело изображали то чувственным, то совершенным, то уязвимым, то отталкивающим. Где проходит та грань между художественностью, эпатажем и плохим вкусом? Чем же обнаженная натура так привлекает художников и что они хотят сказать нам? И зачем зрителю смотреть на этот «стыд»?", — говорится в анонсе.

В качестве приглашенных экспертов выступят культуролог Лидия Рыжова, врач-психотерапевт Александр Степанов, филолог Олег Ковалев. Модератором встречи выступит руководитель литературно-драматургической части театра Татьяна Тимофеева.

«Реплики» пройдут на малой сцене театра драмы в 18:30. Цена билета — 100 рублей.

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