«Всех на заводы!». Разбираем глупые, злые и болезненные вопросы о современном алтайском искусстве

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Кому вообще нужны эти художники в Алтайском крае? Всех на заводы!

Если посмотреть на количество заказов, то можно понять, что художники много кому нужны: начиная с дизайнера интерьеров и заканчивая живописцем, чья картина украсит тот самый интерьер.

Художников много и они разные. Есть те, кто оформляют общественные пространства. Тот же рекламный баннер может сделать человек, который учился в художественной школе. А еще есть художники по костюмам в театрах.

Зачастую кажется, что не нужны художники, которые картины пишут, но и это не так: заказами они не обделены. А что касается заводов, то и там работают художники — например, на каком-нибудь производстве фарфора или текстильной фабрике