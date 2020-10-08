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8 октября 0°C
Жизнь

Две улицы Путина нашли в Сибири. Одна рядом с улицей Медведева, а на другой всего один дом № 3

В честь Путина в России назвали улицы в 22 городах и поселках, из них две находятся в Красноярском крае, сообщают «Открытые медиа».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Больше половины улиц Путина — на Северном Кавказе: в Дагестане в честь президента назвали семь, в Ингушетии — три, в Чечне — две.

Далее любовь уходит на восток: в Татарстане в честь Путина назвали три улицы, а в Красноярском крае — две.

«Еще по одной в Оренбургской, Курганской и Смоленской областях, Удмуртии и Ханты-Мансийском автономном округе», — отмечает издание.

Где есть улицы Путина в России.
Где есть улицы Путина в России.
openmedia.io.

Практически все улицы находятся в селах или деревнях. Есть только один крупный город — Грозный, где главный проспект с 2008 года носит имя президента.

Напомним, такое название дал глава Чечни Рамзан Кадыров в благодарность Путину, который на тот момент был премьер-министром России, за финансирование восстановления Грозного, разрушенного в 2000 году.

Примечательно, что после переименования Путин попросил больше не называть улицы его именем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что просьба также касается монументов, фотографий на школьных тетрадях и других проявлений народной любви.

Как уточняет «Проспект Мира», в Красноярском крае обе улицы имени Путина находятся в двух селах — Талое и Маринино.

Причем первая расположилась между улицами Русской и Медведева, а чуть ниже есть еще и улица Ельцина.

А вторая улица Путина весьма небольшая и на ней всего один дом. Правда, почему-то это строение имеет странный порядковый номер — № 3.

Ранее депутат Госдумы из Сибири Вера Ганзя заявила, что «Путин просто надоел», а также рассказала, что у власти «не прокатывает уже».

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