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Жизнь

Экс-главу сибирского штаба Навального арестовал Петушинский районный суд

Во Владимирской области арестовали экс-главу кемеровского штаба Алексея Навального Ксению Пахомову за участие в акции протеста, сообщает «Сибирь.Реалии».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Пахомову арестовали за участие в акции протеста у колонии № 2 в Покрове, где содержат оппозиционера.

«Петушинский районный суд признал Пахомову виновной в организации массового одновременного пребывания граждан на территории, прилегающей к учреждениям, исполняющим наказания в виде лишения свободы. Назначил арест на 9 суток», — отмечает издание.

Обвинение заявило, что Пахомова организовала приезд к ИК свыше сотни человек с целью «поддержать Навального».

Ранее сторонники оппозиционера заявили, что самочувствие их товарища в колонии резко ухудшилось. Владимирская ФСИН опровергла данное утверждение.

1 апреля стало известно, что Навальный объявил голодовку, рассказав про боли в спине и правой ноге. Данный шаг он назвал вынужденной мерой при отсутствии «других методов борьбы».

После этого исправительное учреждение посетила член Общественной палаты России Мария Бутина — она назвала колонию «самой лучшей».

Бутина сравнила тюрьму с гостиницей в алтайском селе Косиха, которой в реальности не существует. В сети опубликовали видео ее общения с Навальным.

В итоге история с голодовкой оппозиционера, а также его заявления о плохом здоровье, привели к акциям протеста возле колонии в Покрове.

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